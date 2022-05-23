شخصيات ديزني المفضلة تعود من جديد إلى أبوظبي

المصدر: البيان

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تستضيف أبوظبي العرض العالمي الترفيهي لميكي والأصدقاء من ديزني على الجليد، والذي يُقام في الاتحاد أرينا، جزيرة ياس أبوظبي بين 12 و16 أكتوبر 2022. ويتيح العرض الذي تنتجه شركة فيلد إنترتينمنت للزوار تجربة فريدة من نوعها يمضون خلالها لحظات رائعة مع شخصياتهم المفضلة. وستكون التذاكر متوفرة للبيع ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو عند الساعة 7 صباحاً.

وتواصل فيلد إنترتينمنت التزامها بتطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الزوار، لضمان سلامة العائلات خلال الفعاليات والعروض الحية وتقديم تجربة ممتعة وذلك بتعاون الشركة عن كثب مع الشركاء المعنيين لوضع أعلى معايير الصحة والسلامة للوقاية من كوفيد-19 ومتابعة الالتزام بها، وذلك بما يتماشى مع مختلف التوجيهات المحلية لإمارة أبوظبي. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للتعرف على إجراءات الصحة والسلامة المعتمدة، بما يشمل من متطلبات الدخول وارتداء الكمامات، والتي قد تخضع للتغيير. للمزيد من المعلومات حول إجراءات الصحة والسلامة من فيلد إنترتينمنت يمكنكم الضغط على الرابط هنا.

وتدور قصة العرض حول رحلة ميكي ماوس وأصدقائه ميني ماوس ودونالد داك وغوفي بحثاً عن ذكرياتهم المفضلة حيث سيتمكن الجمهور من أن يكونوا جزءاً من هذا العرض المميز ومساعدة شخصياتهم المفضلة من خلال استخدام جهاز ميكي اللوحي التفاعلي أثناء خوضهم للمغامرات في قصص ديزني الشيقة التي يشاركونها خلال العرض. كما ستتمكن العائلات من الانضمام لرحلة مع شخصية موانا الشجاعة التي تخوض مغامرة في أعالي البحار لإنقاذ جزيرتها برفقة البطل ماوي. لتنتقل بعدها إلى مملكة أريدنيل الثلجية، حيث تكتشف الأميرتان الشقيقتان آنا وإلسا أن الحب الحقيقي هو القوة الأعظم، ووصولاً إلى الاستمتاع بالعروض المميزة في فيلم مساعد الساحر. كما تشمل أجندة العرض تقديم فقرة "عيش الحكاية" برفقة أميرات ديزني اللواتي سيعملن على إلهام ميكي وأصدقاءه والأطفال حول العالم من خلال التحلي بخصال المثابرة والإصرار والعمل الجاد بهدف تشجيعهم على مشاركة ذكريات ديزني المفضلة لديهم.

الموعد: الأربعاء 12 أكتوبر، الساعة 7:30 مساءً

الخميس 13 أكتوبر، الساعة 7:30 مساءً

الجمعة 14 أكتوبر، الساعة 3:30 عصراً والساعة 7:30 مساءً

السبت 15 أكتوبر، الساعة 11:30 صباحاً والساعة 3:30 عصراً والساعة 7:30 مساءً

الأحد 16 أكتوبر، الساعة 11:30 صباحاً والساعة 3:30 عصراً والساعة 7:30 مساءً

المكان: الاتحاد أرينا – جزيرة ياس، أبوظبي

عرض خاص: احصل على عروض وتخفيضات مميزة بنسبة 10% من حجز مبكر على التذاكر المتوفرة من فئة السيلفر والذهبية والبلاتينيوم ابتداءً من 23 مايو وحتى 1 يولو.

*يمكن أن يطرأ تغيير على أسعار التذكار بناءً على الطلب.

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