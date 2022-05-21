طيران الإمارات ودلما تحتفلان بشراكة 30 عاماً في الأجواء

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل طيران الإمارات وشاي دلما بشراكة طويلة الأمد في تقديم أفضل أنواع الشاي على متن الطائرة وفي صالات طيران الإمارات حول العالم على مدى السنوات الـ30 الماضية. وبهذه المناسبة، التي تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للشاي، تقدم طيران الإمارات لكل واحد من عملائها الذين يسافرون من دبي اليوم علبة شاي خاصة.

وستقدم طيران الإمارات لركابها توليفات من مختلف نكهات الشاي. وفي الدرجة الأولى سيقدّم شاي الإفطار، الذي ابتكره مؤسس شركة دلما وصانع الشاي الشغوف ميميل فيماندو، مع خدمة شاي بعد الظهيرة على متن الطائرة.

وقال توماس ناي، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الخدمات: نولي اهتماماً خاصاً بأدق التفاصيل، بما في ذلك جودة الشاي الذي نقدمه لعملائنا. واستمرارنا في تقديم شاي دلما على مدى 30 عاماً في جميع المقصورات والصالات الخاصة دليل على جودته. ولدينا شراكة خاصة مع دلما، ونستخدم سنوياً ما يزيد على 9.6 ملايين كيس شاي بأكثر من 10 نكهات.

وقال ديلان سي فيرناند، نجل مؤسس دلما ورئيسها التنفيذي: تعاوننا المتنامي مع طيران الإمارات على مدى 30 عاماً مستوحى من الشاي.

حيث نقدم للعملاء تجربة طيران الإمارات الفريدة في الشاي. وأنتجنا صنفاً نادراً رائعاً، عبارة عن شاي موسمي تُنتقى أوراقه يدوياً بعناية من شجيرات تلقى رعاية خاصة عدة أشهر، ويُصنع في إصدار محدود. ونقدم الشاي الفاخر لعملاء الناقلة سواء على الأرض في صالاتها حول العالم أو على ارتفاع 40 ألف قدم. ونحن متحمسون لإتاحة المنتج الخاص على رحلات طيران الإمارات.

شراكة عالمية

وتطورت علاقة الناقلة بشاي دلما منذ بدايتها في 1992، واليوم تنشر أكبر ناقلة جوية دولية في العالم علامة دلما التجارية عبر أكثر من 130 وجهة عبر قارات العالم الست. وتختار طيران الإمارات أنواع الشاي التي تقدمها بحسب تفضيلات الركاب، وتحرص على تلبية جميع الأذواق حيث توفر الشاي مع النعناع والليمون كما تحرص على استطلاع أحدث الاتجاهات في هذا المجال.

ومع تركيز العديد من المسافرين على اتباع نظام حياة صحي أكثر، أطلقت الناقلة مؤخراً أصنافاً جديدة من الشاي في صالاتها الخاصة في المطارات تحتوي على نكهات الكركم وجوز الهند والفانيلا مع خصائص مضادة للأكسدة. ويعد شاي دلما السيلاني الأسود الأكثر طلباً في الدرجة السياحية، في حين يفضل مسافرو الدرجتين الأولى ورجال الأعمال الشاي المغربي مع النعناع وشاي الفطور الإنجليزي.

وتقدم الناقلة 6 أصناف من الشاي في درجة رجال الأعمال وفي صالاتها الخاصة في المطارات و12 نوعاً من الشاي في الدرجة الأولى.

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