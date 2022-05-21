دبي تنافس أوروبا وأستراليا وجهة مفضلة للماليزيين

المصدر: دبي – بشار باغ

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أكد محمود سكاف، مدير عام فنادق ريتز كارلتون ماليزيا وتايلند واليابان، أن دبي تتمتع بشهرة سياحية واسعة في ماليزيا، موضحاً أن الإمارة نجحت في تعزيز شعبيتها السياحية في شرق آسيا ككل، وباتت وجهة مفضلة لدى الماليزيين لتنافس بشكل متزايد الوجهات السياحية التقليدية لهم والمتمثلة في استراليا وأوروبا بشكل عام ولندن بشكل خاص.

وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» نوّه سكاف بأن هناك نمواً متواصلاً في إقبال الماليزيين على لزيارة دبي، وهو ما ينعكس في مستويات الإشغال الكاملة على رحلات الطيران بين الإمارة وكوالالمبور. وأشار إلى أن دبي تعتبر حلماً للكثير من الماليزيين باعتبارها وجهة مثالية للعمل والحياة العصرية وليس وجهة سياحية فحسب.

وحول تجربة دبي في دعم قطاع السياحة لتجاوز تحديات الجائحة قال: رغم خبرتي في مجال الفنادق والسياحة التي تتجاوز 40 عاماً، إلا أنني تفاجأت لدى وصولي إلى دبي حالياً بعد أن رأيت هذا الزخم السياحي الواسع الذي تشهده من السياح من مختلف أنحاء العالم، فالمدن التي زرتها بعد انقضاء ذروة الجائحة بدأت مؤخراً فقط في التعافي التدريجي، في حين أن دبي سبقت العالم في فتح أبوابها للعالم في ظل أجواء آمنة وصحية.

وأشار إلى أن العالم سيشهد خلال الفترة المقبلة نمواً كبيراً في حركة السياحة، حيث سيتجه الأفراد لتعويض فترات الإغلاق والحجر المنزلي وتقييد السفر منذ بداية الجائحة.

وجهة عائلية

ومن جانب آخر أوضح سكاف أن ماليزيا بدورها تشكل وجهة مرغوبة للإماراتيين والعرب بشكل عام لأجوائها العائلية وما توفره من مناطق جذب متعددة وطبيعة خلابة وثقافة ثرية، بالإضافة إلى مراكز التسوق المتعددة، كما تتمتع ماليزيا بمستويات أسعار مناسبة جداً للفنادق الفاخرة.

وأشار إلى أن ماليزيا فتحت أبوابها منذ شهر تقريباً أمام المطعمين فقط وألغت شروط الفحص عند الوصول إلى المطار والحجر الصحي، وباشرت استقبال السياح من عدة دول وفي مقدمتها سنغافورة، إضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن يشهد موسم الصيف حجوزات فندقية مرتفعة في ظل هذا الإقبال. وأوضح أن الخليجيين بشكل عام والإماراتيين بشكل خاص يفضلون الإقامة في الشقق الفندقية، لذا فإن «ريتز كارلتون» مناسب جداً لهم لما يوفره من شقق متنوعة المساحات للعائلات.

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