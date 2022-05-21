ترويج دبي وجهة رائدة للسياحة البحرية في معرض «سيتريد كروز غلوبال»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شاركت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في معرض «سيتريد كروز غلوبال 2022»، الفعالية الرائدة على مستوى العالم في قطاع السياحة البحرية، والذي أُقيم مؤخرا في ولاية فلوريدا الأمريكية حيث سلطت الضوء على الإقبال الكبير والمتواصل الذي تشهده دبي بوصفها وجهةً رائدةً للسياحة البحرية.

وجددت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مشاركتها في الفعالية السنوية في جناح تحالف كروز أرابيا، الذي ضم 15 جهة عارضة من مجالس السياحة والشركات المشغلة للموانئ وخطوط الطيران وإدارة الوجهات السياحية في دبي وأبوظبي والبحرين وسلطنة عُمان. وسلط الجناح الضوء على الإمكانات الواسعة للمنطقة في مجال السياحة البحرية، بالإضافة إلى مرونة قطاع السياحة والملاحة البحرية والإقبال الكبير على المنطقة من قبل عشاق السياحة البحرية من مختلف أنحاء العالم.

وشارك إلى جانب دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في المعرض العديد من الجهات مثل موانئ دبي العالمية ودبي هاربر وطيران الإمارات وشركة المغامرات العربية ووكالتي شرف والشرق للسياحة.

منصة مثالية

وشكّل معرض «سيتريد كروز غلوبال» منصةً مثاليةً لتسليط الضوء على الفرص المتاحة لإرساء السفن واليخوت السياحية بدبي. واستعرضت الدائرة خلال الفعالية مكانة دبي الرائدة وشعبيتها الكبيرة بصفتها واحدةً من أشهر الوجهات السياحية على مستوى العالم ووجهةً بحريةً استثنائيةً توفر العديد من الخيارات للسياح، نظراً لما تستقطبه من أنواع مختلفة من السفن، بما فيها السفن السياحية والفاخرة والسفن البحرية الضخمة. وتُشكل دبي الوجهة المفضلة للعديد من شركات النقل البحري الفاخرة في العالم. وتشكل السياحة البحرية ركيزةً أساسية لقطاع السفر والسياحة في الإمارة، حيث ازدادت شعبية دبي بصفتها وجهةً بحريةً مميزة بشكلٍ ملحوظ خلال العقد الماضي، كما حافظت على مكانتها الريادية بصفتها المركز الرئيس للسياحة البحرية في المنطقة والبوابة الأهم للمنطقة والعالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز