سوق السفر العربي منصة مثالية لقطاع الضيافة

المصدر: دبي - البيان

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أكد أيمن عاشور، المدير العام لمجموعة «البندر روتانا» و«أرجان من روتانا» أن سوق السفر العربي بمثابة منصة انطلاق لقطاع السفر والسياحة والمستثمرين المحليين والعالميين. وألمح عاشور إلى أنه التقى شركاء رئيسيين خلال معرض سوق السفر العربي وتبادل معهم معلومات قيمة وأطلعهم على الكثير من الباقات الجديدة والأسعار التنافسية لجذب انتباه العملاء والمستثمرين لزيارة دبي ومجموعة البندر روتانا.

وأضاف أن البندر روتانا مهتم أيضاً بالاستفادة من سوق أمريكا اللاتينية لما يتميز به من إمكانات هائلة، منوهاً إلى أنه بالنظر إلى إجراءات السلامة التي تتبعها حكومة الإمارات، فإنه يتوقع مستقبلاً ناجحاً لقطاع السياحة والسفر في دبي خلال الفترة المقبلة.

وتابع: استقبلت دبي ما يقرب من 4 ملايين زائر من مختلف دول العالم في الفترة ما بين يناير ومارس 2022، ليرتفع الرقم من 1.27 مليون زائر في الفترة المماثلة من العام الماضي، ما يدلل بما لا يدع للشك مجالاً أن هناك نمواً هائلاً في عدد الزائرين يقدر بنسبة 214 % على أساس سنوي. إن هذا النمو الملحوظ يضع وبثبات شديد مدينة دبي على المسار الصحيح خلال عام استثنائي.

كما يؤكد على مكانة دبي كوجهة أولى واختيار مفضل للمسافرين من جميع أنحاء العالم. إضافة إلى ذلك، فقد احتلت دبي المرتبة الأولى عالمياً في معدل إشغال الفنادق خلال الربع الأول من العام 2022، بنسبة 82%.

وأكدت البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي حول سوق السفر العربي، على الأداء الباهر خلال الربع الأول منذ انتشار الجائحة، ما مهد السبل أمام مدينة دبي لتشق طريقها بثبات نحو هدفها المنشود المتمثل في أن تصبح الوجهة الأكثر زيارة في العالم.

وكان مارس من عام 2022 شهراً استثنائياً وخاصاً بالنسبة للسياحة الوافدة إلى المدينة بعد جائحة كورونا، حيث استقبلت المدينة 1.78 مليون زائر من كل أرجاء العالم، بزيادة قدرها 11 % عن الزيارات في الفترة التي سبقت انتشار الجائحة.

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