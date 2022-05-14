«سياحة أبوظبي» تدعو لإلغاء وإيقاف جميع الفعاليات الموسيقية والترفيهية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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دعت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي إلى وجوب الإلغاء الفوري وإيقاف جميع الفعاليات الموسيقية والترفيهية بما في ذلك الألعاب النارية والاحتفالات حتى إشعار آخر.

وأضافت الدائرة في تعميم حول الأنشطة والفعاليات خلال فترة الحداد، أنه سيسمح باستمرار حفلات الزفاف بدون موسيقى وعلى الفنادق أن تبدي مرونة عالية لتلبية طلبات إعادة حجز الفعاليات في تواريخ لاحقة.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة انه سيكون هناك 40 يوما حداداً رسمياً مع تنكيس الأعلام وإغلاقاً لمدة 3 أيام للوزارات والجهات الرسمية على المستويين الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص.

وتقدمت الدائرة في التعميم، الذي تم توجيهه إلى مدراء المنشآت الفندقية والسياحية ومنظمي الفعاليات وملاك القاعات والمتاحف والمواقع الثقافية والترفيهية، بخالص العزاء والمواساة لشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بوفاة المغفور له قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأوضحت الدائرة أن المواقع الترفيهية ومناطق الجذب السياحي والمواقع والمراكز الثقافية والمكتبات ستبقى مفتوحة ما لم يتم الإعلان عن خلاف ذلك.

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