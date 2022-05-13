وزير إيطالي: الإمارات بلد مُلهم وبوابة مهمة للأسواق السياحية العربية

المصدر: وام

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قال معالي أندريا كورسيني، وزير السياحة الإقليمي، لإقليم إيميليا رومانيا، إيطاليا، إن سوق السفر العربي 2022 في دبي فرصة هامة للترويج للسياحة في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، مؤكدا أن دولة الإمارات بلد مُلهم وبوابة مهمة للدخول إلى الأسواق السياحية العربية .. مشيراً إلى عمق الشراكة بين بلاده والإمارات في قطاعات مختلفة.

وقال معاليه في تصريح لوكالة انباء الإمارات / وام / إن الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط بمثابة سوق استراتيجي يمتلك إمكانيات هائلة.

وأكد أن مشاركة إيطاليا وتحديداً إقليم إيميليا رومانيا العريق، في فعاليات مهمة علي أرض دولة الإمارات العربية المتحدة مثل سوق السفر العربي وقبلها معرض إكسبو دبي الدولي، يأتي بهدف التعريف بالتميز الإيطالي في مختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز شراكتها مع وكلاء السفر والصناعة من كل أنحاء العالم الموجودين في إمارة دبي، ودعوة السياح لزيارة إقليم إيميليا رومانيا والتعرف على الوجهة عن قرب.

ولفت إلى أن فرص الاستثمار في قطاع السياحة في بلاه عديدة، مبينا أن المزارات السياحية في إيطاليا وإقليم إيميليا رومانيا جزء ثقافي وتاريخي مهم وعريق، وبلاده تزخر بمنتجات عالمية مبدعة في تصميمها، مثل: صناعة السيارات وتصميم الأزياء العالمية و غيرها من المجالات الأخرى، والتي تُعد في قائمة أولويات السائح العصري.

وأثني معاليه، على الشراكة التجارية بين الإمارات وإيطاليا، لافتاً إلي وجود حركة تجارية كبيرة بين البلدين، علاوة على امتلاك العديد من الشركات الإيطالية لمقرات في دولة الإمارات، خاصة في مجال صناعة السيارات، مؤكداً على السعي لتعزيز هذه العلاقات التجارية التي ستساهم في زيادة الطلب على السياحة، وتسليط الضوء علي أجمل السواحل في أوروبا خاصة المنتجعات السياحية مثل ريتشوني وريميني.

ولفت وزير السياحة الإيطالي، إلي أن بلاده تتميز بالعديد من المزارات الثقافية والتاريخية والترفيهية المتعددة في تسع مقاطعات ، تبدأ من السهول الأبينيني الخلابة حول فيرارا وبياتشينزا و جبال الأبينيني وكهوف الجبال لأكثر من 300 كيلومتر من الشمال إلى الجنوب الشرقي، ونهر بو، فضلاً عن أبرز المعالم الاثرية مثل: بياتشينزا بقايا فيلييا الأثرية و مسرح فارنيزي ومتحف تريكولوري و متحف انزو فيراري في مودينا ، و برج أزينيلي في بولونيا و كنيسة سانت أبوليناري، و مهرجان بيليغرينو أرتوزي و كتبة مالاتيستيانا، وغيرها الكثير.

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