شرطة دبي تختتم حضوراً قوياً ومشاركة فاعلة في سوق السفر

المصدر: دبي- البيان

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اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي، مشاركة فاعلة وحضوراً قوياً في «معرض سوق السفر العربي»، حيث ركزت على نشر الوعي بآلية تقديم بلاغات الجرائم الإلكترونية عبر منصة «ecrime»، المُختصة بتلقي هذا النوع من البلاغات عبر العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae.

وقدم الملازم أول أحمد كمال من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، شرحاً إلى زوار معرض سوق السفر العربي حول منصة «ecrime»، مبيناً أن القيادة العامة لشرطة دبي أطلقت المنصة في إطار حرصها الدائم على تقديم خدمات مُبتكرة تواكب التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وخطط حكومة دبي المستقبلية في مجال الخدمات الذكية.

وأوضح أن منصة «ecrime» مختصة بتلقي بلاغات وشكاوى الجرائم المتعلقة بالإنترنت والتي تشمل: الابتزاز الإلكتروني، الاختراق الإلكتروني، جرائم الاحتيالات المالية للتحويلات والاستخدامات غير المشروعة للبطاقة الائتمانية.

وأشار إلى أن هناك 3 خطوات بسيطة لتقديم البلاغ عبر منصة «ecrime»، فبعد الدخول على موقع www.ecrime.ae، تبدأ الخطوة الأولى بتحديد ما إذا كانت الشكوى تتعلق بالجرائم الإلكترونية أو الخدمة المقدمة عبر الإنترنت، ثم تعبئة البيانات، يليها تأكيد رقم التواصل من خلال رسالة نصية يتلقاها المُشتكي على هاتفه النقال، وأخيراً كتابة الشكوى وتحديد المشكو ضده.

كما قدمت القيادة العامة لشرطة دبي لزوار المعرض شرحاً حول بطاقة «إسعاد» التي تصدرها شرطة دبي وتحصر وتجمع فيها كافة العروض والخصومات والمزايا التي يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات للموظفين بنسب متنوعة، إلى جانب تقديم شرح حول مبادرة «الروح الإيجابية» الهادفة إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين ونشر الثقافة الرياضية والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعّالة لاستغلال أوقات الفراغ عبر البرامج التوعوية والثقافية المتنوعة.

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