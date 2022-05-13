21 جهة روجت للسياحة في البحرين بسوق السفر

المصدر: دبي – البيان

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أكدت فاطمة الصيرفي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أن 21 جهة معنية بقطاع السفر والضيافة شاركت ضمن جناح البحرين في سوق السفر العربي 2022 وذلك بهدف الترويج لقطاع السياحة واستعراض المقومات المتنوعة التي تتمتع بها البحرين.

وأشارت الصيرفي أن طيران الخليج تصدرت المشاركات البحرينية في المعرض بالإضافة إلى عدد من سلاسل الفنادق الدولية العاملة في البحرين، مشيراً إلى أن الجناح البحريني كان ضمن أكبر الأجنحة المشاركة في سوق السفر العربي 2022 وشهد إقبالاً كبيراً من خلال الجهود الترويجية التي نسقت لها الهيئة مع المشاركين.

وأوضحت الصيرفي أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تهدف من خلال المشاركة في الحدث يتمثل في تعزيز مكانة مملكة البحرين على الخارطة السياحية الإقليمية والعالمية واستعراض مقوماتها كوجهة مفضلة للسياحة، وأضافت: تقوم الهيئة بدور أساسي أيضاً في الترويج للعروض والتجارب السياحية بالمملكة لوكلاء السفر المتواجدين في المعرض بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للسياحة التي أطلقناها في نوفمبر العام الماضي.

وأكدت الصيرفي أن مشاركة هيئة البحرين للسياحة والمعارض في هذه الفعاليات الدولية يسهم في التعريف بالمناطق السياحية المتميزة في المملكة والتي تبرز الهوية البحرينية للسائح ومن ثم جعلها منطقة جذب سياحية إقليمية ودولية. وأوضحت أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تستهدف في الوقت الحالي بعض الدول على وجه الخصوص وهي التي سيتم التركيز عليها من ناحية الجذب السياحي ومنها دول تم استهدافها لأول مرة مثل إيطاليا، إسبانيا، تركيا، قبرص وسنغافورة بالإضافة إلى الدول الأخرى التي يتم التعاون معها في مجال الترويج السياحي وهي بريطانيا وروسيا ودول مجلس التعاون والهند.

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