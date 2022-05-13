سوق السفر يرفع إشغال الفنادق إلى %100 بدبي

المصدر: (دبي – البيان)

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أكد الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي لينك»، أن سوق السفر العربي 2022، رفع إشغال الفنادق إلى معدلات تناهز 100 %، وخاصة تلك القريبة من مركز دبي التجاري العالمي.

ولفت الحاج علي إلى أن ذروة الحركة السياحية التي شهدتها دبي، خلال فترة فعاليات إكسبو، عادت بنفس الزخم خلال إجازة عيد الفطر، حيث سجلت العديد من الفنادق إشغالاً وصل إلى 95%، وارتفعت أسعار التذاكر على مختلف النواقل الجوية بنسبة 100% في بعض الأحيان. وأكد أن الحركة السياحية في الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص، تعود بقوة إلى المستويات المعهودة، وتتمتع بآفاق واعدة خلال الفترة المقبلة، بفضل الجهود الحكومية المبذولة للتعامل مع تداعيات الجائحة، ودعم القطاع السياحي والفندقي.

وأوضح أن سوق السفر العربي شهد مشاركات عالمية مكثفة من قبل هيئات الترويج السياحي والشركات العاملة في قطاع السياحة والسفر والخطوط الجوية، وسلاسل الفنادق العالمية، مؤكداً أن الحدث وفر منصة لتسريع وتيرة التعافي في قطاع السياحة عالمياً، وهو ما يعكس دور دبي كبوابة تصنع الفرص لكافة القطاعات ومختلف الشركات.

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