الاتحاد للطيران تحتفل بإطلاق وجهة نيس في فرنسا بعرض خاص

المصدر: أبوظبي- البيان

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تحتفل الاتحاد للطيران بإطلاق أحدث وجهاتها الموسمية في منطقة الريفييرا الفرنسية، مع أسعار خاصة تبلغ 2.495 درهماً لتذاكر الدرجة السياحية و12.995 درهماً لدرجة الأعمال. وينتهي العرض بتاريخ 18 مايو، على أن يتم السفر بين 15 يونيو و18 سبتمبر 2022.

وستسيّر الشركة رحلتين أسبوعياً أيام الأربعاء والسبت بين أبوظبي ومطار نيس كوت دازور، عبر طائرتها الحديثة بوينغ 787، وهي واحدة من أكثر الطائرات كفاءة في العالم من حيث استهلال الوقود.

وقال مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات العالمية والشحن: يسرّنا أن نطلق خدماتنا إلى وجهة من مواقع اليونسكو للتراث العالمي، والتي تشتهر بواجهتها البحرية وممشاها المدهش الذي يعرف باسم «متنزه بروميناد دي أونجليه» الممتد على مسافة سبعة كيلومترات.

وكلنا ثقة من أن تلك الوجهة ستجذب الكثير من المصطافين والضيوف الراغبين بقضاء عطلة فاخرة تحت أشعة شمس المتوسط الدافئة. ومع عودة السياحة الدولية التدريجية إلى طبيعتها، نواصل العمل على توسعة شبكة وجهاتها وإضافة المزيد من الخدمات والرحلات على امتداد الأسواق الرئيسية، متيحين مزيداً من الخيارات أمام ضيوفنا.

ويمكن للضيوف إظهار حبهم للبيئة من خلال تعويض رحلاتهم مع برنامج الولاء البيئي الجديد الذي أطلقته الشركة في وقت سابق من هذا العام. ويكافئ البرنامج الضيوف بأميال فئات ومزايا إضافية مقابل حملهم أمتعة أقل على متن الطائرة والمساهمة في تعويضات انبعاثات الكربون المرتبطة برحلاتهم مستخدمين أميالهم.

ويساعد تطبيق الشركة المبتكر «مُعتمد للسفر» على تسهيل عملية التأكد من الوثائق المطلوبة قبل السفر، حيث يمكن للمسافرين التحقق من استكمال وثائقهم قبل الوصول إلى المطار، ما يمنحهم مزيداً من الثقة. ويُنصح المسافرون الراغبون بحجز رحلاتهم، بزيارة موقع الشركة etihad.com أو تطبيق الهاتف المتحرك للاطلاع على العروض والخيارات المتوفرة، وعلى القوانين المطبقة في وجهاتهم النهائية.

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