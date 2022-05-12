مشاركة ناجحة لطيران الإمارات بالمعرض وشراكات لتعزيز التعافي

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت طيران الإمارات مشاركتها في سوق السفر العربي بنجاح كبير، حيث استقبلت في جناحها بالمعرض أكثر من 15000 زائر أقبلوا على تجربة منتجاتها وخدماتها، وعقد مسؤولو الناقلة أكثر من 200 اجتماع مع شركاء الصناعة والتجارة وممثلي وسائل الإعلام، بالإضافة إلى عقد العديد من الشراكات الجديدة مع ناقلات جوية ومجالس سياحية ومناطق حرة وشركاء تقنيين.

وتشرفت طيران الإمارات باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وكوكبة من الوزراء وكبار المسؤولين وكبار الشخصيات، في جناحها بمعرض سوق السفر العربي.

كما استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وفداً سياحياً من جامايكا برئاسة إدموند بارتليت وزير السياحة.

وشكلت تجربة الدرجة السياحية الممتازة الكاملة محور عرض منتجات طيران الإمارات لهذا العام، حيث سيبدأ بيعها اعتباراً من 1 يونيو للسفر من 1 أغسطس على خطوط A380 الشهيرة إلى لندن وباريس وسيدني، وإلى كريستشيرش اعتباراً من ديسمبر.

وبالإضافة إلى مقاعد «السياحية الممتازة»، عرضت طيران الإمارات أيضاً جناحها الخاص المغلق بالكامل في الدرجة الأولى على طائرات بوينج 777-300ER، ومقاعد درجة الأعمال، وأحدث نسخة من الصالون الجوي على طائرات A380، إلى جانب منتجات متميزة أخرى مثل حمام الشاور سبا في الدرجة الأولى.

وأطلقت طيران الإمارات برنامجها المستقبلي للضيافة اعتماداً على مبادئ مخصصة تعكس تميزها، وذلك بدعم من خبراء مدرسة Ecole hôtelière de Lausanne المصنفة من بين أفضل مدارس إدارة الضيافة في العالم.

وانطلاقاً من التزامها بمساعدة الصناعة على التعافي من خلال التعاون الوثيق والشراكات الهادفة، وقعت طيران الإمارات اتفاقيات مع مجالس سياحة وشركاء آخرين.

وأطلقت طيران الإمارات والخطوط الملكية المغربية شراكة بالرمز. ووقعت طيران الإمارات مذكرات تفاهم وتعاون مع هيئات السياحة لكل من ماليزيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، كما وسعت طيران الإمارات شراكتها مع هواوي.

وخلال المعرض، توجت طيران الإمارات للمرة التاسعة على التوالي بلقب «أفضل ناقلة جوية في العالم» ضمن جوائز Business Traveler Middle East، بالإضافة إلى جوائز على «أفضل درجة سياحية ممتازة» و«أفضل درجة سياحية» و«أفضل برنامج لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين».

من ناحية أخرى، وقعت طيران الإمارات والمنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) مذكرة تفاهم لاستكشاف التعاون المشترك والمبادرات الهادفة إلى جذب مزيد من الاستثمارات إلى دبي من خلال دعم الأعمال التجارية الجديدة والقائمة المسجلة أو المرخصة في المنطقة الحرة.

وسيستكشف الجانبان، بموجب مذكرة التفاهم، فرصاً لتقديم حوافز متعلقة بالسفر للشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة والشركات الأكبر، بما في ذلك التسجيل في برنامج «بيزنس ريواردز طيران الإمارات» الخاص بمكافأة ولاء الشركات.

ووقع مذكرة التفاهم دينا الهريس، نائب رئيس للمنتجات التجارية في طيران الإمارات، وابتسام أحمد الكعبي، رئيس المبيعات في جافزا، وذلك بحضور عادل الغيث، نائب رئيس أول لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا الوسطى في طيران الإمارات، وأحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات في مُجَمّعات الأعمال والمناطق الحرة لـ«دي بي ورلد» الإمارات.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «يسعدنا المشاركة مع جافزا في دعم جهود دبي لترسيخ مكانتها القيادية كإحدى الوجهات الاستثمارية المفضلة في العالم. ولا تزال بيئة الأعمال النشطة في دبي تكتسب الزخم في جذب الشركات الجديدة والشركات الأجنبية والشركات الناشئة ورواد الأعمال الموهوبين عبر مجموعة واسعة من الصناعات.

وقد دأبت طيران الإمارات على دعم مبادرات عدة تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة المبتكرة في الدولة، ومن شأن اتفاقيتنا مع جافزا أن تعزز التزامنا بالمساعدة في تحفيز النشاط الاقتصادي المتنوع في دبي من خلال تزويد الشركات بمجموعة من حوافز السفر التنافسية التي تتيح لها توسيع نطاق أعمالها على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

من جانبه، قال أحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات في مُجَمّعات الأعمال والمناطق الحرة لـ«دي بي ورلد» الإمارات: «تواصل دبي تعزيز سمعتها كبيئة حاضنة عالمية للأعمال، وجاذبة لأصحاب المشاريع والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وذلك بفضل الدعم الاستراتيجي من الحكومة والقطاع الخاص، ما أدى إلى ازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة.

وتشكل هذه الأنشطة اليوم نحو 95% من إجمالي الشركات العاملة، وتوظف 42% من القوة العاملة وتصل مساهمتها الناتج المحلي الإجمالي لدبي إلى 40%. ولطيران الإمارات سجل حافل في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهناك حالياً أكثر من 20 ألف شركة صغيرة ومتوسطة مسجلة في برنامج «بيزنس ريواردز طيران الإمارات» لمكافأة ولاء الشركات. وتقدم طيران الإمارات لأعضاء البرنامج مجموعة من المزايا، بما في ذلك التسجيل الميسّر وكسب واستبدال النقاط بسهولة، بالإضافة إلى مرونة أكبر في الاحتفاظ بالنقاط واستخدامها وفرص الترقية.

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