«الاقتصاد والسياحة» و«كيت ماي تريب» تطلقان منصة (Alike.io) للسفر

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «كيت ماي تريب kitmytrip»، الشركة المتخصّصة بخدمات السفر الرقميّة، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، اليوم، منصّة (Alike.io)، التي تمنح مستخدميها من صانعي محتوى السفر إنشاء استوديوهات شخصية تمكّنهم من نشر محتواهم وتحقيق عائد مادي من الحجوزات، التي تتم نتيجة المحتوى الخاص بهم.

ويعتبر صانعو محتوى السفر مصدر التأثير الرئيس في الإقبال على حجوزات السفر الترفيهي، في الوقت الذي يحب فيه الناس مشاركة المحتوى المتعلّق بالسفر، إذ إن 60% (97% من مسافري جيل الألفية) من الناس يشاركون تفاصيل رحلاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا المحتوى يساعد غيرهم من الأشخاص في انتقاء وجهتهم القادمة، حيث إن 86% من المستخدمين يُبدون اهتمامهم بمكان ما بعد مشاهدتهم محتوى حوله أنشأه أحد صانعي محتوى السفر.

وقال أشيش سيدرا، الشريك المؤسس لمنصة (Alike.io): «ما من منصّة تكافئ صانعي المحتوى على الحجوزات الحاصلة نتيجة تأثير المحتوى الخاص بهم. وبإطلاقنا (Alike.io)، فإننا نطمح إلى تقديم عشرات الآلاف من تجارب السفر القابلة للحجز ومنح صانعي محتوى السفر حصة من أرباح الحجوزات التي تتم من خلال تجارب السفر التي عاشوها وشاركوها عبر منصتنا».

وأضاف: «بصفتنا شركة ولدت في دبي، فإن ما يزيد من اعتزازنا ومن تميّز هذه اللحظة بالنسبة لنا هو أن تكون دبي المدينة الحاضنة والشريك المؤسس لمنصتنا»، وأكمل: «إننا سعداء بأن تكون دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أول من يتبنّى منصّتنا، ونتطلّع مسبقاً للعمل معها ومشاركة العديد من القصص الشيقة حول مدينة دبي على المنصة الرقمية الجديدة».

وبإطلاق منصّة (Alike.io)، أصبح بإمكان قاطني دبي وزوّارها من مختلف أنحاء العالم، مشاركة أروع اللحظات وذكرياتهم المفضّلة عن المدينة على شكل قصص سفر مزوّدة بخيارات قابلة للحجز، ما يمكّن السيّاح الذين يخططون لرحلتهم القادمة إلى دبي من اختيار التجارب الأقرب لما يبحثون عنه وحجزها على المنصة. ومع كل حجز يتم من خلال قصة رحلة صانع محتوى، ينال صانع المحتوى حصة من أرباح الحجز، لتكون ذكرياتهم المميزة في مدينة دبي هي المموّل لعطلتهم القادمة.

وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي للتطوير والاستثمار في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:

«تواصل دبي تعزيز مكانتها وجهة مفضّلة لروّاد الأعمال من مختلف أنحاء العالم لتأسيس وتنمية أعمالهم وشركاتهم الناشئة، وتجسد (Alike.io) ذلك، بصفتها شركة ناشئة بدأت وترعرعت في دبي، وإن إطلاقها لمنتج السفر الجديد في السوق العالمي يتماشى مع رؤية قيادتنا الحكيمة في جعل دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والتجارة والسياحة، ويعزز من مكانتها مدينة مفضلة في العالم للحياة والعمل.

وإن هذا التوجه يعد أحد أوجه الريادة الإبداعية والديناميكية التي لطالما عملنا على تشجيعها عبر (Intelak Hub)، المنصّة الناشئة الوحيدة في المنطقة المخصّصة لقطاع السفر والسياحة والطيران. وإننا نتمنى لفريق عمل (Alike.io) كل النجاح في مبادرتهم الإبداعية».

وسوف تستمر (Alike.io) بإصدار المزيد من الخصائص والميزات المبتكرة خلال الأشهر القادمة، بالإضافة إلى إطلاق منتجها في عدة مدن حول العالم على مراحل. فيما سوف تتضمن المرحلة الأولى الإطلاق في بعض مدن أوروبا والشرق الأوسط، مستفيدين من وجود «كيت ماي تريب» المسبق في هذه المدن. وفي هذا الصيف، تطمح (Alike.io) إلى تعزيز وجودها في الأسواق الرئيسة في الهند والشرق الأقصى.

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