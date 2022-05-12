«العربية أبوظبي» تسيّر رحلات موسمية إلى تبليسي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، اليوم، البدء بتسيير رحلاتها الموسمية إلى العاصمة الجورجية تبليسي ابتداءً من الخميس 16 يونيو المقبل.

وسوف يتسنى لمتعاملي الشركة في أبوظبي الآن السفر مباشرة إلى مطار تبليسي الدولي بأسعار تنافسية على متن ثلاث رحلات أسبوعياً.

ونشرت الناقلة جدول الرحلات إلى تبليسي، اعتباراً من 16 يونيو المقبل، كافة المواعيد بالتوقيت المحلي لكلتا الوجهتين كالتالي:

- الرحلة (3L714)، الطائرة (إيرباص A320)، المغادرة من أبوظبي الساعة 11:40 والوصول إلى تبليسي الساعة 15:10، ثلاث مرات أسبوعياً أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

- الرحلة (3L715)، الطائرة (إيرباص A320)، المغادرة من تبليسي الساعة 16:00 والوصول إلى أبوظبي الساعة 19:50، ثلاث مرات أسبوعياً أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

يذكر أن مدينة تبليسي تجمع بين الأصالة والحداثة، كما أنها غنية بإرث ثقافي عريق وتكثر فيها المسارح الرائعة وقاعات الحفلات الموسيقية، إضافة إلى مجموعة متنوعة من المهرجانات السنوية. فيما تسيّر «العربية أبوظبي» حالياً رحلاتها إلى 23 وجهة منذ إطلاق عملياتها من مطار أبوظبي الدولي في يوليو 2020.

ويمكن للمتعاملين الآن حجز رحلاتهم بين أبوظبي وتبليسي مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للناقلة (www.airarabia.com)، أو بالتواصل مع مركز خدمة المتعاملين بالشركة، أو عبر وكلاء السفر.

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