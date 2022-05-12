"الخطوط السعودية" و"الاقتصاد والسياحة بدبي" توقعان اتفاقية تعاون للترويج السياحي لدبي

المصدر: وام

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وقعت الخطوط السعودية ممثلة ببرنامج "عطلات السعودية" اتفاقية تعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين والترويج السياحي لمدينة دبي.

وقع الاتفاقية في معرض سوق السفر العربي المقام بمركز دبي التجاري العالمي .. الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي وعصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري.

وتتضمن الاتفاقية تنظيم الخطوط السعودية حملات ترويجية لقائمة الفنادق والمعالم السياحية في دبي والإسهام في تنشيط قطاع السياحة سواء في موقع "عطلات السعودية" الإلكتروني وتطبيق عطلات السعودية بالإضافة إلى توفير باقات عطلات مميزة تناسب كافة الشرائح وتعرفهم بالمعالم السياحية والوجهات البارزة في دبي.

وأكد الكابتن إبراهيم الكشي أهمية دبي كإحدى أبرز وجهات السعودية والتي تشهد طلباً متزايداً على السفر وتخضع لزيادة الرحلات والسعة المقعدية بشكل دوري لاسيما في أوقات الذروة معربا عن تطلعه في أن تثمر هذه الشراكة في تحقيق الأهداف المرجوة والمزيد من التعاون مستقبلاً.

من جهته، قال عصام كاظم إنّ هذه الاتفاقية ستساهم في دعم استراتيجية الدائرة لجذب المزيد من الزوّار من الأسواق المجاورة لاسيما من المملكة العربية السعودية والتي تصدرت الأسواق الرئيسية العشرة المصدرة للسياح لدبي خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.

ويعد برنامج "عطلات السعودية" أحد البرامج التي تساعد الضيوف على التخطيط لرحلاتهم والحصول على العديد من المزايا حيث تم تخصيص منصة إلكترونية متقدمة تساعد الضيوف على التخطيط الأمثل لحجز العطلات الخاصة بهم وبأسعار تنافسية..فيما توفر المنصة خيارات متنوعة من الرحلات الملائمة مع باقة من الخدمات المتكاملة تشمل رحلات الطيران والفنادق بالإضافة إلى إمكانية توفير سيارة وتنظيم جولات سياحية.

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