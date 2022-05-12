وزيرة السياحة في جنوب أفريقيا: شراكتنا مع الإمارات تساعدنا في الترويج لبلادنا عالميا

المصدر: وام

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أكدت معالي لينديوي سيسولو وزيرة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا، أن مشاركة بلادها في الفعاليات والمؤتمرات المُقامة على أرض دولة الإمارات تهدف لتوطيد العلاقات الثنائية والتجارية، وتسليط الضوء على المزارات السياحية والفرص الاستثمارية لدى جنوب أفريقيا.

وقالت معاليها في حوار لوكالة أنباء الإمارات / وام / على هامش مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2022 في دبي؛ إن بلادها أخذت خطوات جادة عبر شراكتها مع الإمارات بهدف دعم تعافي قطاع السياحة في جنوب أفريقيا، عن طريق دعم الشركاء التجاريين ومنظمي الرحلات عبر شبكة الإمارات لتطوير وتعزيز مسارات الرحلات، وتقديم حزم خاصة وهدايا ترويجية وتشجيع الحوافز لتسويق جنوب أفريقيا عالمياً.

وأوضحت أن حكومة جنوب أفريقيا عملت جيداً في إدارة ملف جائحة كورونا بداية من اتباع الإجراءات التي اشترطتها منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن وزارة السياحة التي تمثلها قررت أن تعيد الحياة مرة أخرى إلى الاقتصاد وخاصة هذا القطاع الحيوي من خلال دفعة قوية وانتعاشه حقيقية، عن طريق تقديم رؤية استراتيجية جديدة.

وأثنت على فعاليات ومبادرات دولة الإمارات من أجل إعادة الحياة إلى قطاع السياحة عبر فعاليات عالمية مهمة كسوق السفر العربي وقبلها النجاح الباهر لمعرض إكسبو 2020 دبي وغيرها؛ في بلد تحول المستحيل إلى ممكن.

وأوضحت معالي لينديوي سيسولو، أن جنوب أفريقيا تشارك في معرض سوق السفر لعرض مميزاتها وما تحويه من كنوز ومناظر خلابة ومحميات طبيعية، لافتة إلى أن هناك شراكات مع طيران الإمارات تعكس العلاقة المهمة بين البلدين، والتي كانت سبباً رئيسياً في كونها حلقة وصل مع أوروبا وأمريكا وغيرها، مؤكدة أن الشراكة مع دولة الإمارات تتشعب وتتسع في قطاع الطيران ووصلت إلى مدن جوهانسبرج وكيب تاون وديربان ما أدت إلى نمو العلاقات الثنائية والتجارية ونفخر بتلك العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأثنت علي رغبة المستثمرين الإماراتيين واهتمامهم بالقطاع السياحي والفندقي في أفريقيا وتحديداً بلادها، ما يمثل دفعة قوية للسياحة الأفريقية والتي تحقق نجاحاً تدريجياً وملحوظاً في مناطق عدة من جنوب أفريقيا، علاوة على عقد العديد من المؤتمرات كمؤتمر الاستثمار في جنوب أفريقيا وغيرها من الفعاليات، بهدف تعزيز وجذب السياحة إلى جنوب أفريقيا.

وذكرت أن الزوار يفضلون قضاء عطلاتهم في عدة مزارات سياحية في بلادها مثل حديقة كروجر الوطنية ، وكيب تاون ومقاطعتي مبومالانجا وليمبوبو وغيرها، كما أن المستثمرين بدأوا في الاتجاه إلى الصناعات الفندقية والترفيهية هناك، لافتة إلى أن وزارة السياحة تعمل على تنظيم حملات تسويقية للترويج لجنوب أفريقيا عالمياً و إزالة أي عقبات بشأن التأشيرات وتقديم الدعم في نقل ضمانات تسويق سياحة جنوب أفريقيا إلى الوجهات المختارة .

وأضافت وزيرة السياحة في جنوب أفريقيا أن بلادها تتميز بالكثير من التنوع الجغرافي والثقافي ويتسم شعبها بالتسامح والسلام والتعايش السلمي وكرم الضيافة.

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