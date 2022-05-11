عبد العزيز النعيمي وأحمد الفلاسي يزوران جناح «عجمان»

المصدر: دبي - البيان

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زار الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان جناح الدائرة في معرض سوق السفر العربي 2022 في دبي، حيث التقى بالجهات والدوائر الحكومية والشركات السياحية والفنادق المشاركة ضمن منصة حكومة عجمان واطلع على أبرز مستجدات القطاع السياحي، والخطط الترويجية لاستقطاب السياح إلى جانب تسليط الضوء على أحدث مستجدات الإمارة سياحياً والتجارب المتنوعة المتاحة في الإمارة لبناء قطاع سياحي مستدام.

وأشاد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي بدور سياحة عجمان في تسليط الضوء على المقومات الثقافية والسياحية التي تمتلكها إمارة عجمان من خلال إطلاق العديد من المبادرات والأنظمة التي تساهم في تعزيز القطاع السياحي في الإمارة والتي شملت تطبيق متحف عجمان الذكي، والهوية المرئية لمتحف عجمان، ومتحف مصفوت ومتحف المنامة، ومشروع المسار التراثي، ونصب البراقة الذي أطلقته دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ضمن مبادرة «فن عجمان» لنشر الجمال في كل مناطق الإمارة، حيث أقيم النصب على مساحة 1.809.56 أمتار مربعة في قطاع مركز المدينة بمنطقة الرميلة 2 في شارع الكورنيش، ليكون معلماً جمالياً جديداً للسكان والزوار والسياح وشاهداً حياً على تاريخ الإمارة الأصيل ومثالاً يعرض للأجيال الناشئة قيم الأجداد والمبادئ السامية.

كما زار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الجناح حيث استمع من القائمين على الجناح إلى أبرز الأنشطة السياحية التي تقوم بها الإمارة للتعزيز من مكانتها كوجهة سياحية تستقطب الزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم، ودور الدائرة في تسليط الضوء على المقومات الثقافية والسياحية التي تمتلكها إمارة عجمان، وما تقدمه لزوارها من تجارب سياحية فريدة من نوعها، والتي تستعرض أيضاً تراث وتقاليد الإمارة.



خدمة تأجير المركبات



وتستعرض هيئة النقل في عجمان تطبيق «خدمة تأجير المركبات الذكي» بالتعاون مع شركة يو درايف، حيث يسمح التطبيق بتأجير المركبات التابعة للهيئة والبالغة 8 مركبات، من خلال تحميل التطبيق وحجز المركبة من خلاله، ثم فتح المركبة من خلال التطبيق.

ويستعرض منتجع زويا الصحي بمنطقة الزورا مميزاته كأول منتجع من فئة الخمس نجوم في منطقة الشرق الأوسط مصمم لتوفير تجربة صحية متكاملة تشمل كل الخدمات الصحية، والذي يقدم لضيوفه مجموعة واسعة من البرامج المخصصة للمساعدة في تحسين رفاهيتهم وأنماط حياتهم الصحية. كما يوفر مجموعة من برامج العلاج المصممة بناءً على مناهج طبية شاملة وفريدة من نوعها للوقاية من الأمراض المزمنة.

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