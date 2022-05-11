عبد الله المري يتفقد منصة شرطة دبي بسوق السفر

المصدر: دبي- البيان

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تفقد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، منصة القيادة العامة لشرطة دبي، في سوق السفر العربي بحضور العقيد خلفان الجلاف مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومنى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، وعدد من ضباط وموظفي شرطة دبي.

واطلع معالي الفريق المري على الخدمات والتطبيقات الذكية التي تعرضها كل من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ومبادرة الروح الإيجابية، ولجنة بطاقة إسعاد، من أجل إسعاد زوار إمارة دبي والتيسير عليهم في الحصول على مختلف الخدمات الشرطية بكل سهول ويسر.

وأثنى على جهود فريق العمل المشارك في معرض سوق السفر العربي، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على المشاركة في الفعاليات والمعارض المهمة على مستوى إمارة دبي، وخاصة التي ترتبط بقطاع السياحة وعرض الخدمات والتقنيات الحديثة التي توفرها شرطة دبي، لتحقيق توجهاتها الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع.

وتعرض القيادة العامة لشرطة دبي عبر منصتها الميزات المهمة المتوفرة على تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني لخدمة وإسعاد سياح الإمارة وكافة المواطنين والمقيمين، إلى جانب عرض تفاصيل خدمة الحصول على شهادة فقدان جواز السفر عبر استخدام تقنية «البلوك تشين».

كما وتعرض الخدمات المتنوعة التي يقدمها مركز الشرطة الذكي «SPS» الأول من نوعه في العالم، بطريقة ذكية وعلى مدار الساعة، ودون أي تدخل بشري، حيث يقدم المركز باقة متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية وإمكانية تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة ويسر شديدين دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة.

وتقدم منصة شرطة دبي شرحاً حول العروض والخصومات التي توفرها بطاقة إسعاد والمبادرات التي تقدمها مبادرة الروح الإيجابية للمجتمع، إلى جانب عرض العديد من الخدمات الشرطية كخدمة «الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة»، والتي تمكن السائقين من الإبلاغ عن الحوادث من تلقاء أنفسهم دون الحاجة إلى انتظار سيارة الشرطة، وخدمة الإبلاغ عن «الحوادث المرورية والحوادث المجهولة»، وخدمة «كلنا شرطة» للإبلاغ عن التجاوزات والمخالفات المرورية، إلى جانب خدمة «عين الشرطة» الهادفة إلى مساهمة أفراد المجتمع في حفظ الأمن والحد من الجريمة.

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