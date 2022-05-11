العلا تُطلق أول منصة لتدريب خبراء السفر عبر الإنترنت خلال المشاركة بسوق السفر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت وجهة العلا السعودية إطلاق أول منصة إلكترونية لتدريب وكلاء السفر وتوفير المعلومات المتخصصة بتجارة السفر – تحت اسم خبير العلا، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات سوق السفر العربي 2022 وتم إعداد المنصة لتلائم متطلبات السوق السياحية المحلية وبهدف تعزيز الوعي بأهمية العلا كوجهة تراثية وثقافية جديدة وغير مستكشفة. وستعمل المنصة الجديدة على تدريب وإعداد وكلاء السفر ليساهموا بالترويج والتسويق للعلا، الوجهة السياحية الواعدة في شمال غربي المملكة العربية السعودية.

وتقدم المنصة دورات تدريبية متخصصة تضم خمسة محاور وهي: مقدمة حول العلا، موقع التراث العالمي لليونسكو - الحِجر، دادان وجبل عكمة، بلدة العلا القديمة والواحة بالإضافة إلى مناطق الجذب في الطبيعة والمغامرات. وسيقوم المحتوى المتوفر على المنصة بتثقيف وكلاء السفر ودعم أعمالهم وجهودهم في تسليط الضوء على أهمية العلا كوجهة سياحية رائدة ودعم الطلبات من شركاء السفر.

وبالإضافة إلى برنامج التدريب المكون من خمس وحدات، تضم المنصة ميزات وأدوات إضافية بما في ذلك المعلومات الأساسية التي يمكن تحميلها بالمجان عبر المنصة والكتيبات التعريفية ودليل الزائر والفيديوهات المتنوعة حول الوجهة.

كما يمكن للمستخدمين حضور الندوات التدريبية عبر الإنترنت والحصول على المكافآت والحوافز التجارية والأخبار المنتظمة والتحديثات والعروض المتاحة إلى جانب حضور الفعاليات والأنشطة السياحية المخطط لها على مدار العام. وبمجرد اجتياز الدورات التدريبية التي تتيحها المنصة الجديدة سيصبح المشاركون في البرنامج خبراء في تقديم الوجهة السياحية في مجال تجارة السفر، كما سيصبحون قادرين على تزويد شركاء القطاع بمعلومات محدثة عن العلا وزيادة حجوزات السفر إلى الوجهة الفريدة والغنية بتاريخ عريق يرجع لـ 200,000 سنة من التراث البشري.

وقال فيليب جونز، رئيس إدارة الوجهة السياحية والتسويق بالهيئة الملكية لمحافظة العلا: «إن إطلاق منصة التدريب الجديدة يدعم رؤيتنا الهادفة لتطوير ما نأمل أن يكون الأفضل في مجال البرمجة بغرض تدريب الموارد البشرية ودعم شبكتنا العالمية من الشركاء التجاريين في قطاع صناعة السفر. العلا وجهة غنية وملهمة بشكل مذهل ونتطلع عبر هذه المبادرة لتقديم العلا بالشكل الأمثل للشركاء في القطاع، حيث نبدأ أولاً عبر شبكة الإنترنت لننتقل لاحقاً إلى العمل والتعاون المباشر لنزيد من وعي صناع السفر والسياح بأهمية وجمال العلا. ونحن بحاجة إلى تدريب وإعداد الجيل القادم من المحترفين في مجال صناعة السفر والسياحة والذين يمكننا الوثوق بخبرتهم وقدرتهم على تزويد المعلومات الصحيحة للمسافرين وشركاء الصناعة في الوقت الذي نعمل فيه على زيادة أعداد الزوار للعلا إلى 180,000 زائر بحلول نهاية العام 2022 و250,000 زائر في العام 2023».

وكجزء من تواجدها كشريك مع هيئة السياحة السعودية المشاركة في «سوق السفر العربي 2022»، تسلط العلا الضوء على الوجهة كمحطة رئيسية في تراث وثقافة المملكة وكوجهة فاخرة وحصرية مفتوحة على مدار العام لآلاف الخبراء في مجال السفر والسياحة وللإعلاميين من جميع أنحاء العالم. وتشمل الإعلانات الرئيسية الصادرة عن العلا في سوق السفر العربي لهذا العام خيارات السكن والفنادق الجديدة، أما بالنسبة لسوق دول مجلس التعاون الخليجي، فستكون الأنشطة والعروض الترويجية الصيفية في العلا محوراً رئيسياً خلال المعرض.

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