«سياحة 365» تستعرض مزايا قطاع السياحة الترفيهية في أبوظبي خلال سوق السفر

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشارك سياحة 365، شركة التنمية السياحية المملوكة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، في سوق السفر العربي، بهدف استعراض مزايا قطاع السياحة الترفيهية في أبوظبي. وتسلّط الشركة خلال الفعالية الضوء على شراكتها الاستراتيجية مع دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي والاتحاد للعطلات، كما تحتفي بمرور حوالي العام على انطلاقها في أواخر يونيو من العام الماضي.

وقال حميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أدنيك: «نعمل على الارتقاء بقطاع السياحة في أبوظبي خلال فصل الصيف وعلى مدار العام القادم، من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والاتحاد للعطلات. وتُعد الشركة، التي انطلقت بداية النصف الثاني من عام 2021، جزءاً من استراتيجية أدنيك لتطوير قطاع السياحة الترفيهية في أبوظبي.

ونتطلّع قدماً إلى تعزيز مكانة أبوظبي كإحدى وجهات السياحة الرائدة على مستوى العالم، بالاعتماد على تقنيات السفر المتطورة وسهولة الوصول، إضافة إلى توفير عروض فريدة للمسافرين من مختلف أنحاء العالم. كما تسرّنا المساهمة في تحقيق النمو المستدام لقطاع السياحة في العاصمة الإماراتية، وتسعى إلى استقطاب المسافرين لأغراض العمل والترفيه على حد سواء، بهدف إحداث تأثير اقتصادي واجتماعي إيجابي في أبوظبي».

وقال صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي: «تشكل مذكرة التفاهم خطوة إيجابية لقطاع السياحة في أبوظبي، وتسهم في تعزيز مكانة العاصمة الرائدة في مجال الابتكار السياحي على الساحة الدولية.

ونثق أن هذه الشراكات الاستراتيجية إلى جانب تجاربنا السياحية والثقافية المتنوعة ستمنحنا دفعة قوية لتحفيز الزوار على استكشاف أبوظبي وفق اهتماماتهم وتطلعاتهم الشخصية، بالتزامن مع تسليط الضوء على وجهتنا في الأسواق العالمية وإتاحة المجال أمام أعداد أكبر من الزوار للاستمتاع بعروضها ومعالمها الاستثنائية».

وقالت رولا جوني، المديرة التنفيذية لشركة سياحة 365: «تسعدنا المشاركة في سوق السفر العربي بالتزامن مع مرور عام على الإطلاق الناجح لعمليات الشركة، التي تهدف إلى تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة في قطاع السياحة على الصعيدين الإقليمي والعالمي من خلال استعراض أبرز مزايا الإمارة. وستواصل سياحة 365 مساعيها الرامية إلى النهوض بقطاع السياحة في أبوظبي، إلى جانب توفير أفضل حلول السفر المبتكرة بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والاتحاد للعطلات».

وتكشف سياحة 365 خلال فعاليات المعرض عن تفاصيل شراكتها مع الاتحاد للعطلات، والتي من شأنها الارتقاء بدورها من منصة سفر مخصصة للسوق المحلي إلى مشغل متكامل لمختلف الرحلات الإقليمية والدولية. وتتيح هذه الخطوة للشركة تزويد وكالات السفر التقليدية والإلكترونية بعروض العطلات الخاصة بشبكة الاتحاد.

وذلك في العديد من الأسواق الرئيسية، مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وسويسرا وإيطاليا وهولندا والنمسا وروسيا. كما ستعمل الاتحاد للعطلات كمشغل رحلات خاص بالشركات بالتعاون مع شركات التجزئة ووكالات السفر الإلكترونية، لتنشيط حركة السياحة واستقطاب المزيد من المسافرين إلى أبوظبي والإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز