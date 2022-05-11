2.56 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي الدولي خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت مطارات أبوظبي، زيادة كبيرة بأعداد المسافرين خلال الربع الأول من عام 2022، حيث استقبل مطار أبوظبي 2.56 مليون مسافر، أي أكثر من ثلاثة أضعاف العدد الذي سُجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ويعود ذلك لقيام المطار بزيادة عدد الرحلات والوجهات، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الخدمات الجديدة.

وأشارت بيانات الربع الأول إلى أن عدد المسافرين الذين قُدمت لهم خدمات عبر المطار بلغ 2,563,297 مسافراً مقارنة بـ 807,310 مسافرين في الربع الأول من عام 2021، ما يُعد زيادة قدرها 218% نتجت عن تخفيف قيود السفر المرتبطة بـ«كوفيد 19» في جميع أنحاء العالم وإعادة فتح أسواق الطيران الجوي. كما سجل المطار 22,689 رحلة خلال الربع الأول مقابل 16,351 رحلة في عام 2021 مُحققاً زيادة كبيرة بنسبة 38.8%.

وقال شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «تعكس نتائج الربع الأول استمرار تعافي حركة السفر التي شهدناها في الربع الأخير من عام 2021، والتي اقترنت بتخفيف قيود السفر، وإعادة فتح الأسواق، وقيام شركات الطيران برفع قدرتها الاستيعابية لتلبية الطلب المتنامي». وأضاف الهاشمي: «لا شك أن تطورات مثل تخفيف القيود المفروضة على السفر من وإلى الهند، وإعادة حركة السفر لأستراليا وسنغافورة، وإلغاء إلزامية فحص PCR للقادمين إلى أبوظبي، قد أسهمت بشكل كبير في زيادة حركة المسافرين».

ورحّب المطار بزيادة العمليات التشغيلية لعدد من شركات الطيران المحلية، والتي تضمنت الاتحاد للطيران، ويز إير أبوظبي، والعربية للطيران أبوظبي. بالإضافة إلى قيام المطار بإطلاق 10 وجهات جديدة، فضلاً عن إدخال خطوط طيران جديدة تضمنت «غو فيرست» و«بيغاسوس للطيران». كما تضاعفت نسبة إشغال المقاعد على الرحلات الجوية، حيث بلغ متوسطها 70% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقابل 35% خلال الفترة نفسها من عام 2021. ويوفر المطار الآن رحلات إلى 99 وجهة حول العالم، على متن 26 شركة طيران، مقارنة بـ 81 وجهة عبر 18 شركة طيران خلال الربع الأول 2021.

وكانت الدول الخمس الأولى من حيث عدد المسافرين عبر المطار خلال الربع الأول هي الهند (515,927)، وباكستان (253,874)، والمملكة المتحدة (170,620)، والسعودية (137,582)، ومصر (127,009). في حين كانت الوجهات الخمس الأكثر رواجاً خلال الربع الأول هي لندن (123,055)، ودلهي (103,472)، وإسلام أباد (101,476) وكوتشي (90,022)، ودكا (89,272).

وواصل العملاء تقديم تقييم مرتفع لمستويات الخدمة في مطار أبوظبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وفقاً لعدد من مؤشرات مجلس المطارات الدولي، بما في ذلك مؤشر نظافة المطار (98.4%)، ومؤشر الشعور بالأمان (98.2%)، ومؤشر السعادة (96.4%)، ومؤشر صحة الركاب وسلامتهم (97.4%). كما جاء تقرير مجلس المطارات الدولي مشيراً لحصول مطار أبوظبي على نسبة 91.8%* في المؤشر الإجمالي لمدى رضا العملاء. كما حصل مطار أبوظبي على اعتماد المجلس الدولي للمطارات للعام الثاني على التوالي الخاص بمعايير الصحة في المطارات، وذلك تقديراً لجهوده المستمرة لتعزيز تدابيره الخاصة بالصحة والسلامة وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

كما حققت خدمة الأمتعة خلال الربع الأول تميزاً لافتاً، حيث تمت معالجة 1,737,290 حقيبة من خلال نظام الأمتعة بالمطار خلال الأشهر الثلاثة الأولى وبنسبة 99.8% معدل نجاح التسليم.

وتمت مناولة 144,114 طناً من الشحنات الجوية، بانخفاض 15.7%، مقارنة بـ 170,876 طناً خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى تعديل سعة الشحن لدعم عمليات نقل الركاب. أما في ما يتعلق بالبريد الجوي، فتم نقل 1,835 طناً من البريد خلال الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ 2,518 طناً خلال الربع الأول 2021، بانخفاض 27.1% للسبب ذاته. والدول التي حققت أعلى معدلات شحن خلال الربع الأول هي هولندا (12,835 طناً) والهند (12,720 طناً).

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