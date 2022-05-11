دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي توقع اتفاقية شراكة مع مجموعة «تريب دوت كوم»

المصدر: أبوظبي- البيان

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وقّعت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة «تريب دوت كوم» (Trip.com)، المزود العالمي لخدمات السفر والسياحة، وذلك في احتفالية أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي، خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2022.

وتشهد الاتفاقية إطلاق مبادرات طموحة، تحقق العديد من النتائج الاقتصادية الإيجابية، مع إثراء مهارات وخبرات الكوادر العاملة في قطاع السياحة، بالتزامن مع تشجيع واستقطاب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى أبوظبي، والترويج لها كوجهة مفضلة في 13 سوقاً عبر آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، بما في ذلك، الهند والصين وكوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وهولندا.

وتعتبر هذه الشراكة الأولى بين دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، ومجموعة «تريب دوت كوم»، وليس المنصات المستقلة التابعة لها، بما يضمن انتشاراً أوسع للوجهة السياحية، وتوحيد برامجها الترويجية والتسويقية عبر منصات المجموعة الخمس لخدمات السفر والسياحة، التي تخدم الأفراد والشركات.

وتركز «تريب دوت كوم»، على توفير 57,000 ليلة إقامة في أبوظبي خلال 12 شهراً، عن طريق منصاتها: «تريب دوت كوم»، المزود العالمي لخدمات السفر عبر شبكة واسعة من الفنادق وخطوط الطيران، و«سكاي سكانر»، الرائدة عالمياً في البحث الشامل عن الرحلات الجوية، و«ترافيكس»، وكالة السفر العالمية عبر الإنترنت، التي تعمل في 39 دولة، و«سي تريب»، و«ميك ماي تريب».

وقال صالح محمد الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي: سعداء بهذه الاتفاقية الدولية مع مجموعة "تريب دوت كوم"، التي تمنحنا منصة مثالية لمشاركة عروضنا السياحية، وأفضل ما تقدمه أبوظبي مع العالم، بدءاً من هذا الصيف.

ونهدف، من خلال هذه الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب التطوير المستمر لخريطة تجاربنا الترفيهية والثقافية الفريدة والمتنوعة، إلى ترسيخ مكانة أبوظبي، كوجهة سياحية رائدة، تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم، للاستمتاع بتجاربها وعروضها الاستثنائية، وفق اهتماماتهم وتطلعاتهم.

من جانبها، قالت جين صن، الرئيس التنفيذي في مجموعة "تريب دوت كوم": يسرنا الإعلان عن عقد شراكة استراتيجية جديدة بين مجموعة "تريب دوت كوم"، ودائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي.

وذلك امتداداً للتعاون بين الجانبين. ونعتزم سوياً إطلاق سلسلة من المبادرات الترويجية والتسويقية المشتركة، لتسليط الضوء على المقومات السياحية الرائعة في أبوظبي، وتعزيز الوعي بعروضها الترفيهية والثقافية وتراثها العريق في الأسواق العالمية.

وبموجب الشراكة، ستطلق دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي ومجموعة»تريب دوت كوم" عدداً من المبادرات من ضمنها برنامج لتطوير الكوادر البشرية عبر انتداب موظفين للعمل في مكاتب المجموعة العالمية لصقل مهاراتهم وخبراتهم المهنية، فيما تركز مبادرة ثانية على التعريف بأنشطة السياحة المستدامة في الإمارة على الساحة الدولية.

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