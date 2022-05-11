2.56 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي في الربع الأول بنمو 218%

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مطارات أبوظبي اليوم الأربعاء عن نمو حركة المسافرين خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 218 % حيث استقبل مطار أبوظبي الدولي 2.56 مليون مسافر ، عازية هذا النمو ذلك لقيام المطار بزيادة عدد الرحلات والوجهات، إضافة إلى إطلاق عدد من الخدمات الجديدة.

وأشارت بيانات الربع الأول إلى أن عدد المسافرين الذين قُدمت لهم خدمات عبر المطار بلغ 2,563,297 مسافراً مقارنة بـ 807,310 مسافرين خلال الربع الأول من عام 2021، محققة زيادة 218% نتجت عن تخفيف قيود السفر المرتبطة بكوفيد 19 في جميع أنحاء العالم وإعادة فتح أسواق الطيران الجوي.

كما سجل المطار 22,689 رحلة خلال الربع الأول مقابل 16,351 رحلة في عام 2021 مُحققاً زيادة بنسبة 38.8%.

وقال شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "تعكس نتائج الربع الأول استمرار تعافي حركة السفر التي شهدناها خلال الربع الأخير من عام 2021، والتي اقترنت بتخفيف قيود السفر، وإعادة فتح الأسواق، وقيام شركات الطيران برفع قدرتها الاستيعابية لتلبية الطلب المتنامي".

وأضاف الهاشمي : " لا شك أن تطورات مثل تخفيف القيود المفروضة على السفر من وإلى الهند، وإعادة حركة السفر لأستراليا وسنغافورة، وإلغاء إلزامية فحص PCR للقادمين إلى أبوظبي، قد ساهمت بشكل كبير في زيادة حركة المسافرين."

ورحّب مطار أبوظبي الدولي بزيادة العمليات التشغيلية لعدد من شركات الطيران المحلية، والتي تضمنت الاتحاد للطيران، وويز إير أبوظبي، والعربية للطيران أبوظبي إضافة إلى قيام المطار بإطلاق 10 وجهات جديدة، فضلاً عن إدخال خطوط طيران جديدة تضمنت "غو فيرست" و"بيغاسوس للطيران".

كما تضاعفت نسبة إشغال المقاعد على الرحلات الجوية حيث بلغ متوسطها 70% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقابل 35% خلال الفترة نفسها من عام 2021.

يُذكر أن مطار أبوظبي الدولي يوفر الآن رحلات إلى 99 وجهة حول العالم، على متن 26 شركة طيران، مقارنة بـ 81 وجهة عبر 18 شركة طيران خلال الربع الأول من عام 2021.

وبحسب البيانات، تعتبر الدول الخمس الأولى من حيث عدد المسافرين عبر مطار أبو ظبي الدولي خلال الربع الأول هي الهند (515,927)، وباكستان (253,874)، والمملكة المتحدة (170,620)، والمملكة العربية السعودية (137,582)، ومصر (127,009). في حين كانت الوجهات الخمس الأكثر رواجاً خلال الربع الأول هي لندن (123,055)، ودلهي (103,472)، وإسلام أباد (101,476) وكوتشي (90,022)، ودكا (89,272).

وواصل العملاء تقديم تقييم مرتفع لمستويات الخدمة في مطار أبوظبي الدولي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، وفقاً لعدد من مؤشرات مجلس المطارات الدولي، بما في ذلك مؤشر نظافة المطار (98.4%)، ومؤشر الشعور بالأمان (98.2%)، ومؤشر السعادة (96.4%)، ومؤشر صحة الركاب وسلامتهم (97.4%).

كما أشار تقرير مجلس المطارات الدولي إلى حصول مطار أبوظبي الدولي على نسبة 91.8 % في المؤشر الإجمالي لمدى رضا العملاء.

وحصل مطار أبوظبي الدولي على اعتماد المجلس الدولي للمطارات للعام الثاني على التوالي الخاص بمعايير الصحة في المطارات، وذلك تقديراً لجهوده المستمرة لتعزيز تدابيره الخاصة بالصحة والسلامة وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

وحققت خدمة الأمتعة خلال الربع الأول تميزاً لافتاً للأنظار حيث تمت معالجة ما مجموعه 1,737,290 حقيبة من خلال نظام الأمتعة بالمطار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بنسبة 99.8% معدل نجاح التسليم.

وأعلنت مطارات أبوظبي عن حجم حركة الشحن خلال الربع الأول عبر مطار أبوظبي الدولي حيث تمت مناولة 144,114 طناً من الشحنات الجوية ، بانخفاض قدره 15.7%، مقارنة بـ 170,876 طناً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تعديل سعة الشحن لدعم عمليات نقل الركاب.

أما فيما يتعلق بالبريد الجوي، فتم نقل 1,835 طناً من البريد خلال الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ 2,518 طناً خلال الربع الأول من عام 2021، ما يُعد انخفاض قدره 27.1% والذي يرجع للسبب ذاته.

يُذكر أن الدول التي نالت أعلى معدلات شحن خلال الربع الأول هي هولندا ( 12,835 طناً ) والهند ( 12,720 طناً ).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز