وزير السياحة الأردني: معرض سوق السفر العربي انتعاشة ودفعة قوية للسياحة بالمنطقة

المصدر: وام

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أكد معالي نايف الفايز، وزير السياحة والآثار الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية، على تسارع معدل التعافي للقطاع السياحي في بلاده وتسجيلها مؤشرات إيجابية في هذا القطاع، حيث نجحت في استقطاب ما يقرب من مليون زائر خلال الربع الأول من العام الجاري.

ولفت معاليه في حوار لوكالة أنباء الإمارات / وام / على هامش مشاركة المملكة الأردنية في معرض سوق السفر العربي 2022 بدبي، إلى أن المعرض يمثل انطلاقة وانتعاشة قوية للسياحة من جديد في المنطقة، كما أنه منصة مثالية للتواصل مع مسؤولي وممثلي صناعة السياحة من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أن مشاركة المملكة تأتي بهدف تسليط الضوء على التنوع الجغرافي والثقافي الذي يميزها.

وذكر أن الاستثمار المستمر في الشركات الصغيرة والمتوسطة والنظام البيئي للشركات الناشئة وتمكين المجتمعات المحلية كركيزة حيوية لصناعة السياحة في الأردن، جعلها وجهة جاذبة للاستثمار، مشيدا بالاستثمارات الإماراتية في القطاع السياحي الأردني ودورها في تعزيز المنتج السياحي.

وأشار معالي نايف الفايز، إلى أن العالم يتطلع إلي عودة الحياة إلى طبيعتها في حقبة ما بعد الجائحة، وتقديم المنتجات والخدمات السياحية، من خلال الهيئات السياحية الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يعمل على الترويج للسياحة إقليمياً ودولياً مع تقديم التسهيلات والدعم اللوجيستي لها.

وأردف أن العالم بدأ في تخفيف الإجراءات الاحترازية ويُأمل في التواصل والانفتاح من جديد، وأن مشاركة المملكة تأتي في إطار رسالة ترحيب والتأكيد على جاهزية الأردن لاستقبال السياح من كل المنطقة العربية وأيضاً دول العالم، داعياً الأشقاء في دولة الإمارات بها إلي زيارة الأردن .. مؤكدا ترحيب المملكة بالزوار الذي يأتون خصيصاً في أوقات الشتاء الممتدة لمدة 6 أشهر.

وذكر أن بلاده تتميز بطقس معتدل طوال العام وجاذب للسياح في منطقة الخليج العربي ولدول العالم، مضيفاً أن الخطط الترويجية والتسويقية للمواقع الأثرية تعزز من فرص جذب الاستثمار وأيضاً استقبال الزوار.

وحدد الوزير الأردني، الأسواق التي تستهدفها المملكة الأردنية وعلى رأسها الأسواق العربية، والخليجية، والأوروبية والأمريكية، خاصة مع خطط التعافي من جائحة كورونا ، لافتاً إلى أن الأنظار تتجه حالياً إلى الأسواق الآسيوية، وإظهار تنوع التجارب السياحية التي يمكن للسائح أن يقوم بها في الأردن، من خلال برامج متنوعة تشمل السياحة العلاجية والثقافية والتاريخية وسياحة الاستجمام والمغامرة وسياحة الأعمال والمؤتمرات المختصة.

ويشارك في معرض سوق السفر العربي 2022 بدبي، من الأردن ممثلو 11 شركة سياحية وفندقا إضافة إلى ممثلين عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والخطوط الجوية الملكية الأردنية.

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