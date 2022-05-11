محمد بن راشد يطلع على مقاعد «السياحية الممتازة» لطيران الإمارات

المصدر: (دبي- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تفقّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جناح طيران الإمارات في سوق السفر العربي، واطلع على الدرجة السياحية الممتازة، أحدث منتجات الناقلة على متن الطائرة.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إلى إيجاز عن مقصورة طيران الإمارات الأحدث من عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز