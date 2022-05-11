التجارب السياحية للوجهات تشكل مستقبل السفر عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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سلطت الجلسة الافتتاحية لمنتدى أرايفال دبي ضمن فعاليات سوق السفر العربي الضوء على الدور الحيوي للتجارب في الوجهات السياحية، ومنتدى أرايفال دبي يجتمع فيه أبرز المتخصصين في قطاع السفر والسياحة والضيافة من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الجيل القادم من الاتجاهات والابتكارات للأنشطة السياحية ضمن الوجهة الواحدة.

وفي عام 2019، حققت تجارب السفر 254 مليار دولار من إجمالي مبيعات الصناعة العالمية، ما جعلها ثالث أكبر قطاع في السفر والسياحة بعد النقل والإقامة، مع ما يقرب من مليون مشغل حول العالم، إذ يشمل المشغلون في هذا القطاع منظمي الجولات والأنشطة والمعالم السياحية والتجارب مع أكثر من 140 فئة أعمال متنوعة تعمل في هذا المجال.

وقد أطلق ما يصل إلى 50% من أعمالهم التجارية منذ عام 2015 وما يزيد على 70 شركة ناشئة جديدة ضمن الجولات والأنشطة والمعالم السياحية التي حققت 2.6 مليار دولار أمريكي منذ عام 2017.

استطلاع آراء

وفي هذه المناسبة، قال دوجلاس كوينبي، الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة أرايفال: «قمنا باستطلاع آراء المسافرين في الأمور الأكثر أهمية بالنسبة لهم عند سفرهم وأعطوا مناطق الجذب والأنشطة والجولات السياحية الأولوية على العوامل الأخرى، فالتجارب ليست مجرد أشياء يجب القيام بها فحسب، بل إنها أحد أهم الأسباب التي تدفعك للسفر، ما يمثل فرصة مهمة لصناعة السفر والسياحة».

وأضاف كوينبي قائلاً: «يعد اعتماد التكنولوجيا والاتصال التركيز الرئيس لصناعة الوجهة إذ تنتقل إلى مرحلة جديدة، إذ يقوم المستخدمون بحجز تجارب سفرهم عبر الإنترنت بشكل متزايد، وهو اتجاه يتسارع بشكل كبير منذ بداية الجائحة، ولذلك يحتاج القطاع إلى تبني التكنولوجيا والعمل مع مزودي أنظمة الحجز لجعل منتجاتهم أكثر سهولة عبر الإنترنت».

ويعمل منتدى أرايفال دبي في معرض سوق السفر العربي على تعزيز إنشاء التجارب السياحية في الوجهة من خلال توفير رؤى ومجتمع لمبدعي وبائعي الجولات والأنشطة والمعالم السياحية.

اتجاهات حالية

يقام الحدث أول مرة في دبي منذ إطلاق النسخة الافتراضية للمعرض في عام 2021، ويبحث في الاتجاهات الحالية والمستقبلية ويركز على تنمية الأعمال من خلال التسويق والتكنولوجيا والتوزيع وقيادة الفكر والاتصالات على المستوى التنفيذي، وقد شملت الموضوعات الأخرى التي تمت مناقشتها في المنتدى الذي استمر يوماً واحداً، دور الاستدامة في دفع الأعمال في الوجهة إلى الأمام.

كما ستشهد نسخة هذا العام من الحدث إطلاق مسابقة سوق السفر العربي درابر - علاء الدين للشركات الناشئة، والتي ستقام على مسرح ترافيل تيك خلال معرض سوق السفر العربي 2022 والتي ستتاح الفرصة فيها أمام أكثر من 15 شركة ناشئة من جميع أنحاء قطاع السياحة والضيافة للحصول على تمويل استثماري يصل إلى نصف مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى فرصة للظهور في برنامج تيم درابر التلفزيوني الشهير Meet the Drapers.

ويسلط معرض سوق السفر العربي الضوء على مسار نمو الصناعة، إذ يتعامل متخصصو السفر والسياحة مع التحديات والفرص التي تنتظرهم.

وتشمل الأحداث الرئيسة الأخرى التي ستقام في النسخة التاسعة والعشرين من المعرض، كلاً من: فعالية ترافيل تيك الذي كان يسمى سابقاً ترافيل فورورد وفعالية ILTM العربية.

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