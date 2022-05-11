«فلاي دبي» تعرض مقاعد جديدة لدرجة الأعمال

المصدر: (دبي - البيان)

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عرضت «فلاي دبي»، مقاعدها الجديدة في درجة الأعمال ضمن مشاركتها في سوق السفر العربي، وسيتم توفيرها تدريجياً في أسطول «فلاي دبي» كجزء من برنامج استثماري لتطوير المنتجات والخدمات على متن الناقلة.

ويتم عرض المقاعد الجديدة ضمن جناح «فلاي دبي» جنباً إلى جنب مع مقاعدها على درجة الأعمال، التي تتحول إلى سرير كامل، والمتوفرة الآن على أسطول الناقلة من طائرات «بوينغ 737 ماكس».

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»: «نلتزم بتزويد المسافرين بتجربة سفر لا مثيل لها. لقد قمنا بتنفيذ تحسينات عدة على منتجاتنا منذ طرح أول مقعد في درجة الأعمال في 2013، ومع طرح المقاعد الجديدة فإننا نصل إلى آفاق جديدة، متجاوزين توقعات المتعاملين. فيما سوف يساعدنا هذا المقعد، المناسب تماماً للرحلات المتوسطة والقصيرة، على تحقيق مظهر أكثر تناسقاً على متن أسطولنا».

وتم تصميم المقاعد الجديدة لدرجة الأعمال، الذي طورته «هايكو»، ليعكس قيم التصميم للمقعد المسطح المبتكر من شركة «ثومبسون».

وتشغل «فلاي دبي» أسطولاً من طراز واحد يتألف من 63 طائرة «بوينغ 737»، يشمل: 34 طائرة «بوينغ 800-737» من الجيل الجديد، و26 «بوينغ 737 ماكس 8»، و3 «بوينغ 737 ماكس 9». وسوف تستلم الناقلة 18 طائرة أخرى نهاية العام الجاري، ومن المقرر أن تقوم الشركة بإحالة 7 طائرات للتقاعد من طراز «بوينغ 800 -737» من الجيل الجديد.

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