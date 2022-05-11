طيران الإمارات تعزز التعاون السياحي مع ماليزيا وجامايكا والمغرب

المصدر: دبي- البيان

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بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وقعت طيران الإمارات مذكرة تعاون مع مجلس السياحة الماليزي خلال معرض سوق السفر العربي، لتعزيز السياحة وتطوير حركة المسافرين إلى ماليزيا من الأسواق الرئيسة عبر شبكة طيران الإمارات العالمية.

وقع المذكرة أورهان عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى في طيران الإمارات، وداتو حاجي زين الدين عبدالوهاب، مدير عام «سياحة ماليزيا». وبموجب الاتفاقية، ستطلق طيران الإمارات مبادرات لتعزيز السياحة في ماليزيا، والترويج لها عبر شبكة خطوطها العالمية الواسعة، التي تغطي أكثر من 130 وجهة، كما ستستكشف الناقلة فرص التعاون عبر تنظيم رحلات تعريفية لممثلي صناعة السياحة والإعلام، ما يسهم في تعافي قطاع السفر والسياحة.

جامايكا

من جهة ثانية، واستقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إدموند بارتليت، وزير السياحة الجامايكي، على هامش فعاليات سوق السفر العربي المنعقد في دبي، وذلك بحضور كل من دونوفان وايت، مدير مجلس السياحة في جامايكا، والدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة المناطق الاقتصادية المتكاملة في دبي.

واستكشف الوفد في الاجتماع، فرص زيادة حركة السياحة الوافدة من خلال تعزيز الاتصال من دولة الإمارات وعبر شبكة طيران الإمارات إلى جامايكا عبر الناقلات الشريكة بالرمز.

يذكر أن طيران الإمارات جامايكا تروج لقاعدة متعامليها من خلال برامج الإمارات للعطلات الكاملة، التي تشمل مجموعة من الفنادق المنتشرة على الشواطئ الرائعة في جميع أنحاء الجزيرة، ورحلات المغامرات إلى غاباتها المطيرة وشلالاتها، ولعب الغولف، بالإضافة إلى استكشاف الثقافة الجامايكية والموسيقى الفريدة.

المغرب

إلى ذلك، أطلقت طيران الإمارات والخطوط الملكية المغربية، شراكة بالرمز، توفر المزيد من خيارات السفر وخيارات الاتصال لمتعاملي كلتا الناقلتين بين دبي والدار البيضاء وخارجها. وسوف تضيف الناقلتان رموز التسويق الخاصة بهما على رحلات بعضهما البعض بين الدار البيضاء ودبي إلى ما مجموعه 209 وجهات مشتركة.

وتتيح الشراكة الجديدة أمام مسافري الناقلتين مزيداً من الخيارات لحجز رحلاتهم وربطها بين شبكتيهما، كما توفر لهم أسعاراً أكثر تنافسية للتذاكر ونقل الأمتعة إلى وجهاتهم النهائية. وسوف تتوفر رحلات الرمز المشترك للبيع من خلال (royalairmaroc.com وemirates.com) ووكلاء السفريات ووكلاء السفر عبر الإنترنت .

ومن خلال مكاتب مبيعات التجزئة. ويمكن لمتعاملي طيران الإمارات بموجب الاتفاقية الوصول إلى 17 وجهة في المغرب خارج الدار البيضاء.

بالإضافة إلى 63 وجهة دولية، بما في ذلك شبكة واسعة في شمال وغرب ووسط إفريقيا تضم 25 نقطة. كما يمكن لمتعاملي الخطوط الملكية المغربية الوصول إلى شبكة طيران الإمارات الواسعة خارج دبي، التي تغطي أكثر من 130 وجهة عبر القارات الست، بما في ذلك 60 مدينة في الشرق الأوسط والولايات المتحدة وغرب آسيا والشرق الأقصى.

استراتيجية جديدة للضيافة

أطلقت طيران الإمارات، التي تشتهر بمنتجاتها وخدماتها الحائزة جوائز عالمية، استراتيجية جديدة للضيافة، سوف ترتقي بتجارب المسافرين التي تقدمها فرقها على الأرض وفي الأجواء إلى آفاق جديدة. ويشكّل البرنامج إحدى أكبر مبادرات الناقلة على الإطلاق، التي تستهدف الأفراد والعمليات والمنتجات، حيث يشمل جميع الفرق التي تخدم المتعاملين في الخطوط الأمامية، بالإضافة إلى مختلف دوائر وأقسام الدعم.

وتعمل طيران الإمارات على إنشاء مركز تميز داخلي للضيافة لتنسيق إطلاق البرنامج عبر مختلف الفرق المشاركة في تقديم تجارب المسافرين، بما في ذلك أفراد أطقم الخدمات الجوية وموظفو خدمات المطار وفرق مراكز الاتصال والتموين والمنتجات على متن الطائرة والتدريب والتوظيف والمبيعات والتسويق.

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