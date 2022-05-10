طيران الإمارات تنال لقب "أفضل ناقلة جوية في العالم"

المصدر: وام

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توجت طيران الإمارات مرة أخرى بلقب "أفضل ناقلة جوية في العالم" للمرة التاسعة على التوالي في حفل توزيع جوائز بيزنس ترافيلر ميدل إيست أمس.

ونالت طيران الإمارات أيضا في الاحتفال - الذي حضره كبار المسؤولين التنفيذيين في صناعة السفر - جوائز في ثلاث فئات أخرى هي "أفضل درجة سياحية ممتازة" و"أفضل درجة سياحية" و"أفضل برنامج مسافر دائم".

يأتي ذلك من خلال التزام طيران الإمارات الثابت بالوفاء بوعدها "تميز دائم Fly Better" عبر استثمارات بمليارات الدولارات في مبادرات ومنتجات وخدمات لتوفير أفضل تجربة عملاء في الجو وعلى الأرض خلال عام من إعادة البناء والتعافي.

وبينما لجأت شركات عديدة إلى تخفيض نفقاتها فإن طيران الإمارات واصلت إطلاق عروض وتحسينات جديدة ما يمنحها ميزة استراتيجية لتعزيز تجربة العملاء المتميزة من الحجز إلى الصعود على متن الطائرة.

وأثبتت درجة طيران الإمارات السياحية الممتازة بعد عام واحد فقط من ظهورها لأول مرة تفوقها وتميّزها وحظيت بإقبال العملاء بفضل مقاعدها الفسيحة بعرض 19.5 بوصة ومسافة 40 بوصة الفسيحة لتمديد الساقين ووضعية الاستلقاء المريحة والتصاميم الجلدية ناعمة ومسند الرأس القابل للتعديل في ستة اتجاهات ومسند القدمين والأفاريز الخشبية الفاخرة المستوحاة من مقصورة درجة الأعمال.

وستتاح تجربة الدرجة السياحية الكاملة للحجز اعتبارا من الأول من يونيو المقبل لعملاء طيران الإمارات المسافرين إلى لندن وباريس وسيدني اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل وإلى كريستشيرش اعتبارا من ديسمبر المقبل.

وتتضمن تجربة الدرجة السياحية الممتازة الكاملة امتيازات على متن الطائرة وعلى الأرض بما في ذلك كاونتر مخصص لإجراءات السفر في مطار دبي الدولي ووسائل الراحة الفريدة مثل البطانيات الناعمة والمستدامة والوسائد ذات الحجم الكبير وأطقم الراحة المجانية وخيارات الطعام التي تقدم في أوان خزفية فاخرة .. كما يستمتع العملاء أيضاً بالبرامج المنوعة مع أفضل نظام للترفيه الجوي عبر ما يصل إلى 5000 قناة.

ولضمان توفير تجربة الدرجة السياحية الممتازة لمزيد من العملاء .. ستبدأ طيران الإمارات برنامجا تحديثياً في نوفمبر المقبل لتجهيز 67 طائرة "A380" و53 طائرة بوينج "777" بهذا المنتج ومع اكتمال البرنامج سيكون لدى طيران الإمارات 126 طائرة مزودة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة بالإضافة إلى أحدث التصاميم الداخلية عبر المقصورات الأخرى.

وواصلت طيران الإمارات على مدار العام الماضي إطلاق سلسلة من المبادرات التي تركز على العملاء بما في ذلك تسريع وتوسيع نطاق مبادراتها الرقمية لرحلات أكثر سلاسة من خلال مزيد من نقاط الاتصال البيومترية وغير التلامسية في دبي.

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