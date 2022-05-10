أحمد بن سعيد : حركة الطيران في دبي تعود إلى سابق عهدها بنسبة تترواح من 75 إلى 80 %

المصدر: وام

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات أن حركة الطيران في دبي بدأت تعود إلى سابق عهدها بنسبة 75 إلى 80 % بعد جائحة "كورونا" وذلك لدور القيادة الرشيدة خلال فترة الإغلاق والإجراءات الحكيمة التي اتخذتها وساهمت بشكل إيجابي في تسريع تعافي دبي من هذه الجائحة.

وقال سموه - خلال لقاء مع الإعلاميين على هامش فعاليات معرض سوق العربي 2022 المنعقد في دبي - إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" للمعرض وجناح طيران الإمارات تشجع وتدعم هذا القطاع الحيوي الذي له الفضل الكبير في وصول دبي إلى مصاف الدول المتقدمة في قطاع السياحة وتسهيل إجراءات السفر ..مشيرا سموه إلى أن تواجد الدول من مختلف العالم في هذا المعرض يأتي لمناقشة تخفيف القيود وعقد شراكات سفر آمنة إلى مختلف وجهات العالم.

أوضح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن طيران الإمارات حققت منذ أبريل الماضي وحتى اليوم مؤشرا ممتازا لحركة السفر على الرغم من الارتفاع العالمي لأسعار الوقود وهو مؤشر إيجابي على زيادة الطلب على السفر في الصيف المقبل.

ونوه سموه إلى أن عملية تحديث أسطول طيران الإمارات مستمرة للتأكد من جاهزيتها وتشغيلها لتواكب متطلبات الخدمات في الفترة المقبلة وبحلول سنة 2025 ستنضم طائرات جديدة ولن يكون هناك أي نقص في الفترة المقبلة ..مشيرا سموه إلى عودة الرحلات المتجهة من دبي إلى الدوحة على متن "فلاي دبي" لتزيد عددها خلال نوفمبر المقبل مع استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 .

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