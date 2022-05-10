شراكة رمز بين طيران الإمارات و«الملكية المغربية»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت طيران الإمارات والخطوط الملكية المغربية، أمس، شراكة بالرمز، توفر المزيد من خيارات السفر وخيارات الاتصال لمتعاملي كلتا الناقلتين بين دبي والدار البيضاء وخارجها.

وسوف تضيف الناقلتان رموز التسويق الخاصة بهما على رحلات بعضهما البعض بين الدار البيضاء ودبي إلى ما مجموعه 209 وجهات مشتركة.

وتتيح الشراكة الجديدة أمام مسافري الناقلتين مزيداً من الخيارات لحجز رحلاتهم وربطها بين شبكتيهما، كما توفر لهم أسعاراً أكثر تنافسية للتذاكر ونقل الأمتعة إلى وجهاتهم النهائية. وسوف تتوفر رحلات الرمز المشترك للبيع من خلال (royalairmaroc.com وemirates.com) ووكلاء السفريات ووكلاء السفر عبر الإنترنت ومن خلال مكاتب مبيعات التجزئة.

ويمكن لمتعاملي طيران الإمارات بموجب الاتفاقية الوصول إلى 17 وجهة في المغرب خارج الدار البيضاء، بالإضافة إلى 63 وجهة دولية، بما في ذلك شبكة واسعة في شمال وغرب ووسط إفريقيا تضم 25 نقطة. كما يمكن لمتعاملي الخطوط الملكية المغربية الوصول إلى شبكة طيران الإمارات الواسعة خارج دبي، التي تغطي أكثر من 130 وجهة عبر القارات الست، بما في ذلك 60 مدينة في الشرق الأوسط والولايات المتحدة وغرب آسيا والشرق الأقصى.

وجهات أكثر

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «يسعدنا تعزيز شراكتنا مع الخطوط الجوية الملكية المغربية من خلال المشاركة بالرمز، ما يوفر لمتعاملينا مجموعة كبيرة من الوجهات داخل المغرب، وخيارات واسعة من النقاط عبر القارة الأفريقية.

كما تساعدنا هذه الشراكة على تعزيز شبكتنا، ما يوفر للمسافرين بغرض الترفيه والعمل مزيداً من الخيارات والراحة عند مواصلة رحلاتهم بين كلتا الناقلتين. ونحن نتطلع إلى مزيد من تطوير علاقاتنا معاً لتقديم فوائد أكبر لمتعاملينا».

فيما أعرب عبد الحميد عدو، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الملكية المغربية، عن سعادته بإبرام هذه الاتفاقية، وقال:

«سوف تعمل اتفاقيتنا المهمة مع طيران الإمارات على تعزيز الحركة، كما ستوفر لركابنا مجموعة كبيرة من الوجهات، بالإضافة إلى تجربة المتعاملين أفضل خيارات أوسع لمواصلة الرحلات وإنجاز إجراءات السفر وصولاً إلى الوجهة النهائية، عبر المطارات الدولية التي تغطيها شبكتا خطوط الناقلتين».

ويأتي إبرام اتفاقية المشاركة بالرمز الجديدة بينما تحتفل طيران الإمارات بمرور 20 عاماً على إطلاق خدمة الدار البيضاء. فمنذ 2002، نقلت طيران الإمارات أكثر من 3.4 ملايين راكب بين دبي والدار البيضاء، وساهمت في دعم صناعة السياحة والتجارة، ونقل الثقافة والتقاليد المغربية إلى العالم. وتشغل طيران الإمارات حالياً ثماني رحلات أسبوعياً بين دبي والدار البيضاء. وسوف تطلق الخطوط الملكية المغربية خطاً مباشراً يربط الدار البيضاء ودبي بأربع رحلات أسبوعياً.

وتبني الاتفاقية الجديدة للمشاركة بالرمز على شراكة الإنترلاين، التي تجمع بين طيران الإمارات والخطوط الملكية المغربية، التي تمتد إلى عقدين من الزمن. وتوفر اتفاقية الرمز المشترك لعملاء طيران الإمارات في جميع أنحاء أفريقيا، خارج محطاتها للركاب في القارة البالغ عددها 21 بوابة، إمكانية الاتصال بأكثر من 184 وجهة عبر العالم.

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