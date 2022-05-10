الخطوط السعودية تطلق علامة «أعمال السعودية» التجارية بسوق السفر

المصدر: دبي - البيان

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دشنت الخطوط السعودية علامتها التجارية الجديدة «أعمال السعودية» المعنية بخدمة قطاع الأعمال، والتي تهدف من خلالها لخدمة منسوبي الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والذين يتنقلون جواّ بشكل متكرر في رحلات عمل بالإضافة إلى تقديم الحلول المناسبة للشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار بالمملكة.

ويأتي ذلك في إطار دورها بالمساهمة في تنشيط القطاع التجاري ولمواكبة رؤية المملكة 2030، حيث خصصت فريقاً مختصاً يعمل على توفير كل ما يلبي احتياجاتهم من خلال تصميم برامج تناسب وتدعم جميع أعمالهم التجارية.

وجاء إطلاق الخدمة الجديدة في معرض سوق السفر العربي 2022 بدبي، حيث تتفرع مهام الخدمة الجديدة لتشمل قطاع الأعمال داخل وخارج المملكة بالإضافة إلى قطاع الأعمال للشركات المتخصصة والمعارض والمؤتمرات والمواسم، وسيتم توفير باقة من الخدمات تتمثل في خدمات وحلول التقنيات المتقدمة في التعامل المباشر.

وكذلك برامج خدمات على الطائرة وفي المطارات، إلى جانب مركز العناية بالشركات يعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات لما بعد البيع، علاوةً على برنامج ولاء الأعمال والذي سيقدم خدمات الأميال بالتكامل مع برنامج الفرسان.

وتطمح «السعودية» لتقديم خدمات مبتكرة وبرامج متقدمة وتحالفات تجارية مع كل الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة بما يسهم في تنشيط قطاع الأعمال في المملكة بإيجاد حلول وخدمات النقل الجوي عبر شبكة رحلاتها وكذلك من خلال الوجهات التي يصلها تحالف «سكاي تيم» العالمي، حيث تستهدف عبر «أعمال السعودية» تقديم الخدمات إلى جميع الشركات والمصانع والمؤسسات العاملة في المملكة والتي يصل عددها قرابة مليوني كيان تجاري.

وتحرص «السعودية» على التواصل مع الشركات التي تبرم معها «السعودية للأعمال» اتفاقيات عبر البريد الإلكتروني (CORPORATE-SALES@saudia.com) بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية يتم من خلالها الترويج لأحدث خدماتها ومنتجاتها وكافة مستجداتها سواء فيما يتعلق بالوجهات الجديدة أو أسطول الطائرات الذي يشهد تنامياً، إلى جانب إحاطتهم بالتطوير المستمر لباقة الخدمات المقدمة للضيوف على متن الطائرات وفي جميع مواقع الخدمة.

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