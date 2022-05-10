طيران الإمارات تستقبل وفداً سياحياً من جامايكا

المصدر: دبي - البيان

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استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أمس، إدموند بارتليت، وزير السياحة الجامايكي، على هامش فعاليات سوق السفر العربي المنعقد في دبي، وذلك بحضور كل من دونوفان وايت، مدير مجلس السياحة في جامايكا، والدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة المناطق الاقتصادية المتكاملة في دبي.

واستكشف الوفد في الاجتماع، فرص زيادة حركة السياحة الوافدة من خلال تعزيز الاتصال من دولة الإمارات وعبر شبكة طيران الإمارات إلى جامايكا عبر الناقلات الشريكة بالرمز.

يذكر أن طيران الإمارات جامايكا تروج لقاعدة متعامليها من خلال برامج الإمارات للعطلات الكاملة، التي تشمل مجموعة من الفنادق المنتشرة على الشواطئ الرائعة في جميع أنحاء الجزيرة، ورحلات المغامرات إلى غاباتها المطيرة وشلالاتها، ولعب الغولف، بالإضافة إلى استكشاف الثقافة الجامايكية والموسيقى الفريدة.

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