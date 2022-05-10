طيران الإمارات توقع مذكرة تعاون مع مجلس السياحة الماليزي

المصدر: دبي- البيان

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بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وقعت طيران الإمارات مذكرة تعاون مع مجلس السياحة الماليزي خلال معرض سوق السفر العربي. وتهدف المذكرة إلى تعزيز السياحة وتطوير حركة المسافرين إلى ماليزيا من الأسواق الرئيسية عبر شبكة طيران الإمارات العالمية.

وقع المذكرة أورهان عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى في طيران الإمارات، وداتو حاجي زين الدين عبد الوهاب مدير عام «سياحة ماليزيا».

وبموجب الاتفاقية، ستطلق طيران الإمارات مبادرات لتعزيز السياحة في ماليزيا، والترويج لها عبر شبكة خطوطها العالمية الواسعة، التي تغطي أكثر من 130 وجهة. كما ستستكشف الناقلة أيضاً فرص التعاون من خلال تنظيم رحلات تعريفية لممثلي صناعة السياحة والإعلام، ما يساهم في تعافي قطاع السفر والسياحة.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: حافظت طيران الإمارات، منذ رحلتها الأولى إلى كوالالمبور في 1996، على التزامها نحو ماليزيا، ليس من خلال تقديم خدمات جيدة لعملائنا فحسب، ولكن أيضاً بالعمل على تنمية إمكانات السوق عبر الشراكات والمبادرات الأخرى مع مختلف الجهات في صناعة السفر الماليزية.

ويسعدنا توقيع مذكرة التعاون هذه مع مجلس السياحة الماليزي، والتي تبني على العلاقة الناجحة التي تربطنا بماليزيا، وتؤكد أهميتها كسوق رئيسي في شبكة طيران الإمارات العالمية«.

وقالت نانسي شكري، وزيرة السياحة والفنون والثقافة الماليزية: يعطي هذا التعاون دفعة قوية لصناعة السياحة ويعزز العلاقات الاقتصادية بين ماليزيا والإمارات.

ونأمل أن تواصل طيران الإمارات العمل مع هيئة السياحة الماليزية للترويج لماليزيا كوجهة سفر فريدة، من خلال تسليط الضوء على مدن مختلفة مثل كوتا كينابالو وبينانغ. ويهدف تعاوننا أيضاً إلى جذب السياح الدوليين من أسواق أخرى مثل أوروبا وأميركا وأفريقيا عبر شبكة طيران الإمارات».

وفي 2016، وقعت طيران الإمارات اتفاقية مشاركة بالرمز مع الخطوط الجوية الماليزية، لتقديم رحلات سلسة وخيارات أوسع للعملاء.

بالإضافة إلى مزايا المسافر الدائم وتجربة سفر ذات مستوى عالمي في جميع أنحاء العالم. وتربط الاتفاقية ركاب الخطوط الجوية الماليزية بوجهات في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والأمريكتين عبر دبي، كما تربط ركاب طيران الإمارات بوجهات عبر ماليزيا وجنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى وجهات محددة في آسيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية عبر كوالالمبور.

وكانت طيران الإمارات استأنفت رحلات الركاب إلى ماليزيا في 17 يونيو 2020 بسعةٍ محددةٍ بعد نحو ثلاثة أشهر من تعليقها بسبب الجائحة. وعززت تدريجياً خدمات الركاب استجابةً لتنامي الطلب إلى 11 رحلة أسبوعياً بين دبي وكوالالمبور، تعمل بطائرات البوينج 777. وتتوقع طيران الإمارات مع فتح الحدود الماليزية في وقت سابق من هذا الشهر، ارتفاع الطلب على السفر من وإلى ماليزيا.

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