«دور للضيافة» تعرض تجارب مبتكرة تلبي توجهات القطاع في سوق السفر العربي

المصدر: دبي - البيان

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شاركت «دور للضيافة»، الشركة الرائدة في إدارة وتطوير وتشغيل الفنادق والمجتمعات السكنية في المملكة العربية السعودية، في «معرض سوق السفر العربي» الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة الممتدة بين 9 و12 مايو 2022، وجمع رواد صناعة السياحة والضيافة في العالم، وحضره عدد كبير من الرواد والمختصين والخبراء والمهتمين في قطاعي السفر والسياحة.

وركّز على مستقبل صناعة السفر والسياحة الدوليين والتحديات المحتملة والفوائد، للحصول على صناعة مرنة تتأقلم مع وضع القطاع السياحي الجديد وعودة العافية المرتقبة. كما استضاف المعرض عدداً من المؤتمرات والندوات التي سلطت الضوء على قطاعات الطيران والفنادق والسياحة الرياضية وسياحة التجزئة وفرص الاستثمار في قطاع الضيافة.

الرئيس التنفيذي لشركة «دور للضيافة» سلطان بن بدر العتيبي أكد الحرص الدائم على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث الدوري الذي يأتي في توقيت استثنائي بعد خروج القطاع من إحدى أكثر المراحل صعوبة في مسيرته، ويجمع أقطاب القطاع في المنطقة، والذي تميز هذا العام بإطلاق سلسلة من المنتجات المبتكرة التي تواكب مرحلة التعافي في قطاعي السياحة والسفر. وأضاف: «شكلّ المعرض مناسبة فريدة لاستعراض مشاريع دور للضيافة القائمة ومنشآتها الراقية التي تعكس أصالة الضيافة السعودية.

وتلبي التوجهات الجديدة في قطاع الضيافة، مع مجموعة من خدماتها المبتكرة والمنسجمة مع أفضل المعايير الدولية». وشدد العتيبي على الدور الوطني لشركة «دور للضيافة» في تصميم تجربة ضيافة سعودية عالمية المستوى، وتحاكي مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا المجال، مشيراً إلى التطور الكبير في أعمال الشركة، عبر إطلاق مشاريع توسعة جديدة في شبكة فنادقها ومنتجعاتها، لمواكبة النمو المرتقب في حركة السياحة في المملكة، سواء في سياحة الأعمال أو السياحة العائلية والترفيهية.

وتتنوع محفظة «دور للضيافة» من الممتلكات الفندقية والعقارية، إذ تضم أكثر من 5450 غرفة فندقية ووحدة سكنية. ومن أشهر علامات الضيافة المحلية التي تندرج تحت مظلة «دور للضيافة»، «مكارم» الفندقية الحائزة جوائز عالمية، وترتكز أعمالها على خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم خدمات الضيافة المحلية في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وفي شهر نوفمبر الماضي، أطلقت العلامة الفندقية «نور من مكارم»، الموجهة إلى قطاع الضيافة من فئة 3 نجوم، وستتركز أيضاً في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأيضاً، من العلامات المحلية المتميزة تحت مظلة «دور للضيافة»، «شدا» الفندقية المتخصصة في تقديم الضيافة السعودية الأصيلة عبر منتجات فريدة ذات لمسة ثقافية متميزة، والاعتناء بأدق التفاصيل لتقديم خدمة ضيافة تثري تجربة النزلاء لإقامةٍ لا تنسى.

وكذلك، علامة «دارة»، وتمثل علامة تجارية مبتكرة للشقق السكنية، وتتمتع بسحر محلي متميز، وسلاسة الإقامة فيها عبر تقنياتها المتكاملة في تقديم الخدمات الذاتية، وأناقة مساحاتها التي تغطيها الفنون الثقافية المعاصرة.

كما تستعرض «دور للضيافة» قائمة من فنادقها ومنتجعاتها ذات الهوية العالمية، وأحدث تطوراتها ومنتجاتها وأبرزها ماريوت («ماريوت»، «ماريوت كورتيارد» و«ماريوت للأجنحة التنفيذية»)، ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال («كراون بلازا»، «هوليداي إن»)، وحديثاً انضمام فنادق ومنتجعات «ريكسوس» إلى هذه القائمة.

وتجدر الإشارة، إلى أن «دور للضيافة» تعمل على تنفيذ خطة توسعة تشمل 15 مشروعاً تحت التطوير من المشاريع الفندقية والعقارية في عدد من مدن المملكة.

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