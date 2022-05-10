«فلاي دبي» أفضل ناقلة اقتصادية بالشرق الأوسط للمرة الثامنة

المصدر: دبي - وام

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فازت «فلاي دبي» بجائزة أفضل شركة طيران اقتصادي تخدم الشرق الأوسط، وهي المرة الثامنة التي تفوز بهذه الجائزة، وذلك خلال حفل توزيع جوائز «بيزنس ترافيلر ميدل إيست 2022».

وتعكس الجائزة التي تم التصويت عليها من قبل الجمهور وقراء المجلة مرونة «فلاي دبي» في أعمالها وتسلط الضوء على المساهمات التي قدمتها الشركة لقطاع السفر خلال العام الماضي.

وتسلم الجائزة، ممثلاً عن «فلاي دبي»، فرانسوا اوبرهولزر، المدير المالي للشركة في حفل أقيم مساء أول من أمس في دبي.

وأعرب غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي» عن سعادته بالفوز بلقب أفضل شركة طيران اقتصادي تخدم الشرق الأوسط للمرة الثامنة، مشيراً إلى أن هذا التقدير هو دليل على نموذج أعمالنا القوي واستعدادنا لتعزيز عملياتنا مع بدء التخفيف من قيود السفر وعودة الطلب على السفر مع أسطولنا المتنامي المكون من 63 طائرة.

وقال: «من خلال فتح المزيد من الوجهات والأسواق غير المخدومة يمكننا تلبية طلب متعاملينا على زيادة السفر لاسيما خلال فصل الصيف بفضل العمل الجاد والتزام الجميع في «فلاي دبي» تمكنا من زيادة شبكتنا إلى أكثر من 95 وجهة في 50 دولة بما في ذلك الوجهات الجديد إلى العُلا وليوبليانا وبيزا وسالزبورغ، بالإضافة إلى رحلاتنا الموسمية إلى باتومي وبودروم ودوبروفنيك وميكونوس وسانتوريني وتيفات وطرابزون».

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