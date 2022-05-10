السياحة في الإمارات تجربة استثنائية

المصدر: دبي - البيان

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قال شريف مدكور مدير عام فندق ميديا روتانا دبي، إن السياحة في الإمارات تعد تجربة استثنائية نظراً لما تتمتع به الدولة من معالم سياحية بارزة ومناطق فريدة من نوعها نظراً لما توفره من خدمات سياحية رائدة ووجهات متنوعة وبنية تحتية متطورة، وخدمات فندقية ذات جودة عالية، متوقعاً أن يواصل القطاع السياحي في الإمارات تحقيق مزيد من النمو والانتعاش في العام 2022.

وأضاف في تصريحات بمناسبة انطلاق فعاليات أسبوع سوق السفر العربي، في دبي، إن دولة الإمارات تواصل جهودها لترسيخ مكانتها الرائدة على خارطة السياحة العالمية، وذلك عبر إطلاق مبادرات وحملات وخطط استراتيجية نوعية تهدف للحفاظ على الأداء المتميز للقطاع.

وأشار مدكور، إلى أن الإمارات بصفة عامة، ودبي بصفة خاصة، استقطبت أعداداً كبيرة من الزوار والسياح خلال الفترات الماضية مستفيدة من فعاليات وأحداث عدة أبرزها معرض إكسبو 2020 دبي وعدد الزيارات الضخم والذي تجاوز الـ24 مليون زيارة، بجانب احتفالات رأس السنة، خصوصاً في ظل كونها إحدى الدول الأكثر أماناً والتزاماً بالإجراءات الصحية والاحترازية.

وأوضح أن نسب الإشغالات في فنادق الدولة خلال العام الجديد تحافظ على مستويات مرتفعة، ومن المتوقع أن تستمر على وتيرتها حتى نهاية العام، مع ارتفاع متوقع في الطلب على القطاع الفندقي من السياحة الداخلية بجانب السياحة الدولية.

وتوقع مدير عام فندق ميديا روتانا دبي، أن يتأهب القطاع السياحي والفندقي في الدولة لمرحلة جديدة من النمو والانتعاش بدعم من تنوع المنتجات السياحية والخيارات الفندقية، وتنافسية الأسعار مقارنة بدول المنطقة والعالم.

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