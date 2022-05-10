استراتيجية لتعزيز السياحة الداخلية والسياح من الأسواق العالمية

المصدر: دبي - البيان

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قال تيمور إيلغاس مدير عام فندق سنترو دبي، وأرجان دبي، إن العام الجاري سيشهد تدفقات سياحية على الدولة عموماً في ضوء الفعاليات والأنشطة المقررة إقامتها في 2022، مشيراً إلى أن الفندق استهل العام باستراتيجية عمل مدروسة من شأنها الإسهام في تعزيز السياحة الداخلية والسياح من الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف في تصريحات بمناسبة انطلاق فعاليات أسبوع سوق السفر العربي، في دبي، إن هناك عوامل ومحفزات ستسهم في تعزيز استمرار نمو وانتعاش القطاع السياحي في العام الجديد.

وعلى رأسها الفعاليات والأحداث التي تستضيفها دبي والإمارات، وارتفاع مستويات الثقة في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بالدولة، والمبادرات والحملات النوعية والدعم الحكومي اللامحدود التي تستهدف استقطاب الزوار وجذب الاستثمارات، وتنوع المنتجات السياحية والخيارات الفندقية، وتنافسية الأسعار مقارنة بدول المنطقة والعالم.

وأشار إيلغاس إلى أن النتائج التي سجلها القطاع خلال العام الماضي تؤكد جاذبية السياحة بدولة الإمارات، باعتبارها من أكثر الوجهات السياحية تميزاً وأماناً على مستوى العالم، لافتاً إلى أن الربع الأول من العام الجاري كان إيجابياً للغاية، مع تزايد عدد الأسواق الدولية الرئيسية التي أعادت فتح حدودها وتخفيف القيود.

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