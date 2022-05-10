حلول «هايبربل» للضيافة تُعرض المرة الأولى في سوق السفر العربي 2022

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «هايبرباي»، بوابة الدفع الإلكتروني ومزوّد خدمات الدفع الأوّل لأبرز الشركات في المنطقة، عن تحقيقها تكاملاً مع «أوراكل»، من خلال إطلاق «أوبرا أوراكل للضيافة»، نظام إدارة الممتلكات للمؤسسات العاملة في قطاع الضيافة، إذ تعرض «هايبرباي» نظام «هايبربل» لحلول الدفع للضيافة المرة الأولى في معرض سوق السفر العربي 2022.

وإبرام هذا التكامل سيتيح للفنادق في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا الاستفادة من منصة «هايبربل» للفوترة الإلكترونية من «هايبرباي»، من دون الحاجة إلى عمليات طويلة وإجراءاتٍ معقدة.

وكانت «هايبرباي» قد أطلقت أخيراً تطبيق «أوراكل ماركت بليس»، أول تطبيق يجمع بين ميزات منصة «أوراكل المتكاملة للضيافة» (OHIP)، و«أوراكل الموصل لقطاع الضيافة» (OIC) و«أوراكل السحابية للبنية التحتية» (OCI).

ويتيح نظام «أوراكل» التعاون مع العلامات التجارية التي يمكنها مشاركة خبراتها، وتقديم الحلول العملية لبعض المشكلات الأكثر تعقيداً في إدارة الأعمال، وبات هذا التعامل يشمل جميع الفواتير الخاصة حتى بكبرى الشركات.

وقال عبيدة خليل، مدير تطوير المنتجات في «هايبرباي»: «يمكن للعاملين المتخصصين في قطاع الفنادق والضيافة، من جميع أنحاء العالم، الاستفادة من النظام المتكامل لحلول الضيافة الذي تمّ الإعلان عنه المرة الأولى ضمن معرض سوق السفر العربي 2022، ويجمع بين ميزات نظام أوبرا أوراكل للضيافة، وعملانية نظام هايبرباي للفوترة الإلكترونية».

وأضاف: «يعمل هايبرباي على توفير تجربة مبتكرة موحدة وسلسة للعملاء، بما يتيح لنزلاء الفنادق إجراء حجوزهم الفندقية وإدارة مدفوعاتهم بكل سلاسة وسرعة وأمان».

ويتطلّع شركاء «أوراكل» إلى كلّ ما من شأنه أن يلبّي متطلباتهم المحدّدة بأفضل مستوى، وتعمل العلامات التجارية على أن يحقّق تكاملها المعايير المحدّدة ويطابق مواصفات الأمان المعتمدة، بما يضمن سلامة وأمن الشركاء، وفق المواصفات التي تحدّدها «أوراكل».

«لا شك في أنّ جمع الخدمات المتميّزة إلى تكنولوجيا أوراكل، يساعد على تمكين عملائنا من تحقيق الأهداف المرجوّة من أعمالهم».

وتبرز «أوراكل» نظاماً لإدارة الفنادق كفيلاً بدفع الأعمال إلى المستوى الأعلى، وتستخدمه الفنادق والمنتجعات وغيرهما من شركات ومؤسسات الضيافة. وتنفرد «أوراكل» بقدرتها على تسهيل عملية تتبع وكالات السفر والحجوز الفردية، وكذلك حجوز المجموعات والأنشطة والمناسبات، بالإضافة إلى لوائح الانتظار ومقارنة الأسعار المختلفة. والشراكة مع «هايبرباي» تضمّنت «هايبربل»، نظام حلول الفوترة الإلكترونية.

الإعلان عن نظام «هايبربل» لحلول الفوترة من «هايبرباي» والشراكة مع «أوراكل» جاء ليشكل خبراً ساراً للعاملين في قطاع الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، ذلك أنّ إدارة الفنادق مسألةٌ معقّدة بما فيه الكفاية، كما أنّ تطوّر الأولويات بشكلٍ مستمرّ يجعل من مواكبة التكنولوجيا أمراً غير سهل.

وتعمل «أوبرا» على تخزين بياناتها في مركزٍ موحّد، وإتاحتها سحابياً حينما تدعو الحاجة. واليوم، مع «هايبربل»، صار من السهل جداً إدارة أعمالك ومدفوعاتك، وضمان عدم فقدان أيّ معلومة، والتأكد من أنّ

بيانات العميل محفوظة بأمان. تتوافر طرائق عدّة يمكن للعميل دفع فواتيره من خلالها، وللمورد إدارة أعماله ومدفوعاته.

استخدام «هايبربل» يتيح لإدارة الفنادق تحصيل المدفوعات خارج نطاقها الجغرافي، من دون مشكلات أو تعقيدات، وفي الوقت نفسه، يسهل على النزلاء إجراء حجوزهم، من خلال عملية تسجيل مبسطة للمغادرة (وتسجيل الوصول).

لا شك في أنّ العملاء سيلاحظون الفرق الشاسع في ما يتعلق بالدفعات السريعة والآمنة والفواتير الواضحة والدقيقة. كما سيستمتع أصحاب العمل بمنصةٍ سريعة وسهلة الاستخدام لتخصيص الفواتير، تشمل خيار الفوترة مرة واحدة، أو الفواتير المتكرّرة.

ويتوافر نظام «هايبرباي» في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وهو متكامل تماماً مع نظام «أوبرا أوراكل للضيافة» الخاص بالفنادق التي صار بإمكانها الآن المضي قدماً مع حلول الفوترة الإلكترونية التي تجعل من العمليات الداخلية وحجوز النزلاء مسألةً بسيطة وسريعة.

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