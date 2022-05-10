"طيران الإمارات" توقع اتفاقية شراكة بالرمز مع "الملكية المغربية"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت طيران الإمارات اليوم اتفاقية شراكة بالرمز مع الخطوط الملكية المغربية توفر المزيد من خيارات السفر وخيارات الاتصال لعملاء كلا الناقلتين بين دبي والدار البيضاء وخارجها.

وستضيف الناقلتان رموز التسويق الخاصة بهما على رحلات بعضهما البعض بين الدار البيضاء ودبي إلى ما مجموعه 209 وجهات مشتركة.

وتتيح الشراكة الجديدة أمام عملاء الناقلتين مزيدا من الخيارات لحجز رحلاتهم وربطها بين شبكتيهما كما توفر لهم أسعاراً أكثر تنافسية للتذاكر ونقل الأمتعة إلى وجهاتهم النهائية.

وستتوفر رحلات الرمز المشترك للبيع من خلال royalairmaroc.com وemirates.com ووكلاء السفريات ووكلاء السفر عبر الإنترنت ومن خلال مكاتب مبيعات التجزئة.

ويمكن لعملاء طيران الإمارات بموجب الاتفاقية الوصول إلى 17 وجهة في المغرب خارج الدار البيضاء بالإضافة إلى 63 وجهة دولية بما في ذلك شبكة واسعة في شمال وغرب ووسط إفريقيا تضم 25 نقطة.. كما يمكن لعملاء الخطوط الملكية المغربية الوصول إلى شبكة طيران الإمارات الواسعة خارج دبي التي تغطي أكثر من 130 وجهة عبر القارات الست بما في ذلك 60 مدينة في الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأميركية وغرب آسيا والشرق الأقصى.

وأكد عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات أن تعزيز الشراكة مع الخطوط الجوية الملكية المغربية من خلال المشاركة بالرمز يوفر لعملائنا مجموعة كبيرة من الوجهات داخل المغرب وخيارات واسعة من النقاط عبر القارة الأفريقية كما تساعدنا هذه الشراكة على تعزيز شبكتنا ما يوفر للمسافرين بغرض الترفيه والعمل مزيداً من الخيارات والراحة عند مواصلة رحلاتهم بين كلا الناقلتين.

من جانبه أكد عبد الحميد عدو رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الملكية المغربية ورئيسها التنفيذي أن الاتفاقية مع طيران الإمارات ستعزز الحركة كما ستوفر لركابنا مجموعة كبيرة من الوجهات بالإضافة إلى تجربة عملاء أفضل خيارات أوسع لمواصلة الرحلات وإنجاز إجراءات السفر وصولاً إلى الوجهة النهائية عبر المطارات الدولية التي تغطيها شبكتا خطوط الناقلتين.

ويأتي توقيع اتفاقية المشاركة بالرمز الجديدة بينما تحتفل طيران الإمارات بمرور 20 عاماً على إطلاق خدمة الدار البيضاء فمنذ عام 2002 نقلت طيران الإمارات أكثر من 3.4 ملايين راكب بين دبي والدار البيضاء وساهمت في دعم صناعة السياحة والتجارة ونقل الثقافة والتقاليد المغربية إلى العالم.

وتشغل طيران الإمارات حاليا ثماني رحلات أسبوعيا بين دبي الدار البيضاء ستطلق الخطوط الملكية المغربية خطا مباشرا يربط الدار البيضاء ودبي بأربع رحلات أسبوعيا.

وتبني الاتفاقية الجديدة للمشاركة بالرمز على شراكة الإنترلاين التي تجمع بين طيران الإمارات والخطوط الملكية المغربية والتي تمتد إلى عقدين من الزمن. وتوفر اتفاقية الرمز المشترك لعملاء طيران الإمارات في جميع أنحاء أفريقيا خارج محطاتها للركاب في القارة البالغ عددها 21 بوابة إمكانية الاتصال بأكثر من 184 وجهة عبر العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز