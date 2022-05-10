«فلاي دبي» تحقق أفضل أداء مالي في الربع الأول 2022

المصدر: دبي – بشار باغ

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أكد غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي أن الناقلة حققت خلال الربع الأول من 2022 أداءً استثنائياً لتسجل بذلك أفضل أداء مالي للربع الأول من انطلاقتها.

وأوضح في تصريحات صحفية خلال فعاليات سوق السفر العربي أن هذا الأداء المالي لفلاي دبي يأتي بفضل النمو في الطلب على السفر إلى جانب قوة الأداء التشغيلي والإدارة الفعالة للعمليات بما يشمل توسيع الوجهات والرحلات الجديدة وإضافة طائرات إلى الأسطول، ولفت إلى أن فلاي دبي تجاوزت أرقام ما قبل الجائحة خلال العام الماضي.

مشيداً بتعامل دولة الإمارات بحنكة وكفاءة وفعالية مع أزمة الجائحة مما ساهم في تعزيز مسيرة التعافي ومعاودة التشغيل.

حجم الأسطول

ولفت الغيث إلى أن فلاي دبي استلمت 4 طائرات جديدة منذ بداية 2022 وهناك 18 طائرة جديدة ستتسلمها قبل نهاية الجاري ليصل إجمالي الطائرات الجديدة في هذا العام إلى 22 طائرة.

وفي ظل خطط استلام طلبيات الطائرات الجديدة، أوضح أن أسطول فلاي دبي سيصل إلى أكثر من 70 طائرة بوينج بنهاية 2022 ومن ثم إلى 80 طائرة بنهاية العام المقبل، متوقعاً أن يبلغ حجم الأسطول أكثر من 100 طائرة في 2025، مشيراً إلى أن الشركة أعادت 14 طائرة بوينج ماكس إلى الخدمة إلى جانب استلام 11 طائرة جديدة، وأخرجت 3 طائرات إلى التقاعد.

وأضاف:«لا أظن أن أي شركة طيران في العالم تمكنت من استعادة عملياتها التشغيلية على غرار ما حققته فلاي دبي والفضل بذلك يعود إلى مكانة دبي المرموقة ومقوماتها المتكاملة»، ولفت إلى أن الشركة تبحث إنشاء إطلاق خدمات للشحن الجوي وتدرس في هذا الإطار شراء طائرات مخصصة للشحن.

أداء قوي

وتوقع أن تسجل الشركة أداءً قوياً خلال العام الجاري مع مستويات قوية للحجوزات خلال الصيف، موضحاً أنها تعمل على توظيف كوادر إضافية لمواكبة التوسعات الجديدة حيث تعتبر أعداد التوظيف الجديدة الأعلى في الناقلة منذ سنوات.

وفيما يتعلق بتداعيات ارتفاع أسعار النفط على الشركة، أوضح الغيث أن الناقلة كانت ستحقق أداءً أفضل مما حققته لولا الزيادات في أسعار الوقود، مشيراً إلى أن قوة الطلب ومحدودية المعروض ساهمتا في الحد من آثار هذه الزيادات.

مرونة التمويل

وأشار إلى أن فلاي دبي تشهد مرونة عالية في الحصول على تمويلات الطائرات الجديدة بسبب السيولة المتوفرة في الأسواق، بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، حيث حققت تكلفة استدانة أقل من السابق.

ولفت إلى أن فلاي دبي تتمتع بآفاق واعدة في ظل تجاوز الاقتصاد الوطني لتداعيات الجائحة والآثار الإيجابية لاستضافة إكسبو 2020 دبي، مشيراً إلى أن الشراكة بين فلاي دبي وطيران الإمارات مثمرة وقوية وتسجل أرقاماً تقارب مستويات ما قبل الجائحة.

الناقلة تضم 10 وجهات لشبكتها في الصيف



أعلنت «فلاي دبي» أنها ستسير رحلات إلى عشر وجهات فريدة اعتباراً من 23 يونيو. ويشمل ذلك استئناف رحلاتها إلى الوجهات الصيفية الموسمية ذات الشعبية العالية بين المسافرين مثل بودروم وميكونوس وسانتوريني وتيفات.

ومنذ بداية عام 2022، أطلقت «فلاي دبي» رحلات إلى ست وجهات جديدة شملت العلا أحدث وجهاتها في المملكة العربية السعودية، وكذلك استئناف الرحلات إلى محطتها الثانية في اسطنبول وهو مطار صبيحة كوكجن.كما نمت شبكة الناقلة إلى 100 وجهة مع بدء الرحلات إلى عشر وجهات إضافية وخاصة الوجهات الصيفية الموسمية.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»: يسعدنا أن نرى شبكتنا تصل إلى آفاق جديدة مع انضمام المزيد من الوجهات هذا الصيف. لقد رأينا خلال السنوات القليلة الماضية أهمية وقيمة هذه الوجهات الموسمية لتلبية الطلب المتزايد على السفر.

لقد مكّننا نموذج أعمالنا القوي وأسطولنا المتنامي من توفير المزيد من خيارات السفر لركابنا بالإضافة إلى زيادة السعة على الوجهات الحالية بما في ذلك بودابست وجزر المالديف وزنجبار.

وقال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»: لقد شهدنا طلبًا متزايدًا من الوجهات التي نعمل إليها في أوروبا، الأمر الذي مكننا من إضافة المزيد من الرحلات على الوجهات المعتادة مثل بودابست وكاتانيا وسالزبورغ.

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