إطلاق منتدى عُمان السياحي 2022 اليوم في سوق السفر العربي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشارك سلطنة عُمان في معرض سوق السفر العربي بوفد يترأسه عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، ويضم 14 شركة ومؤسسة ومنشأة من مؤسسات القطاع السياحي العُماني. وتستمر فعاليات المعرض حتى 12 مايو الجاري وتستقطب آلاف العارضين والمشاركين والزوار من المتخصصين والمستثمرين والمهتمين بصناعة السياحة في منطقة الشرق الأوسط،.

والذين يعرضون أحدث المنتجات والعروض والباقات والمشروعات السياحية بينهم سلطنة عُمان التي تشهد مشاركتها هذا العام حدثين رئيسيين هما تدشين الجناح الجديد للسلطنة وإطلاق منتدى عُمان السياحي 2022، حيث يشارك حوالي 1500 عارض يمثلون 112 وجهة سياحية حول العالم وبحضور أكثر من 20,000 زائر متخصص في قطاع السياحة.

وفي تصريح حول مشاركة سلطنة عمان قال عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة:

هي مشاركة مهمة للوزارة ولمؤسسات القطاع السياحي العُماني في فعاليات هذه النسخة من معرض سوق السفر العربي بدبي نهدف من خلالها إلى مواصلة جهود التعافي من آثار جائحة كورونا والتعريف بالمنتج السياحي العُماني والترويج لأحدث الخدمات والعروض والمقاصد السياحية في سلطنة عُمان، خصوصاً ونحن نستعد لاستقبال موسم الخريف في محافظة ظفار والطقس المعتدل على سواحل بحر العرب وفي بعض المناطق الجبلية المرتفعة.

وأضاف البوسعيدي: البرنامج المكثف للقاءات العمل والاجتماعات الرسمية سواء لوفد الوزارة أو للمؤسسات والشركات العُمانية يعكس مدى الاهتمام على الاستفادة من هذا الملتقى السياحي المتخصص والأكبر من نوعه في المنطقة، كما أن تنوع الشركات والمنشآت والجهات المشاركة في الجناح مؤشر مهم على جودة وثراء المنتج السياحي العُماني وما توليه مؤسسات القطاع السياحي العُماني من حرص في التعريف والترويج لمنتجاتها وعروضها وخدماتها في مثل هذه المعارض الدولية المتخصصة.

كما أشار وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة إلى إطلاق منتدى عُمان السياحي 2022 والذي تنطلق فعالياته اليوم الثلاثاء، حيث أكد أهمية مثل هذه الملتقيات العالمية المتخصصة التي تستقطب كبار المتحدثين وصناع القرار والمشاركين والمستثمرين والعاملين في صناعة السياحة العالمية، حيث إن المنتدى الذي يتم تنظيمه بالتعاون ما بين وزارة التراث والسياحة والمنتدى الصيني للاستثمار الدولي بالاشتراك مع شركة تشاينا ترافيل أونلاين يهدف إلى التعريف والترويج للمقومات والتجارب والأنماط السياحية التي تتميز وتتفرد بها سلطنة عمان إلى السوق الصيني الذي يُعد أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة وأكثرها نمواً بحسب العديد من المؤشرات.

كما دشن عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة جناح سلطنة عُمان في حلته الجديدة، والذي يمتد على مساحة 200 متر مربع وتم تصميمه لكي يعكس الهوية المعمارية العُمانية ويجسد في بعض أركانه طابع الأصالة والضيافة والترحيب بالسائح ويستخدم عناصر من التقنية الحديثة في العرض.

كما أنه وبالإضافة إلى مركز المعلومات السياحية والاستقبال وقاعة الاجتماعات الرئيسية فإنه يضم ركناً لتقديم الضيافة لزوار الجناح جنباً إلى جنب مع تقديم المعلومات والمنشورات الترويجية السياحية، بجانب 14 ركناً مخصصة للمؤسسات والمنشآت العُمانية المشاركة تحت مظلة الوزارة في دورة هذا العام من المعرض .

وهي مجموعة بلدية ظفار، غرفة تجارة وصناعة عُمان (فرع محافظة البريمي)، فنادق إنتركونتيننتال عُمان، الوفرة للسياحة، منتجعات وفنادق بارسيلو، مغامرات الصحراء للسياحة، فنادق أتانا عُمران، فندق كيمبنسكي مسقط، سفريات بهوان، فندق مسك الموج مسقط، مجموعة فنادق راديسون، طيران السلام، المنصة الرقمية «فيزيت عُمان»، ومنتجع شنغريلا بر الجصة مسقط.

من ناحية أخرى تسلط فعاليات نسخة هذا العام من معرض سوق السفر العربي بدبي على عدد من العناصر والقطاعات الرئيسية المرتبطة بصناعة السياحة العالمية والتوجهات الحالية والمستقبلية لها، حيث أدى تفشي جائحة كورونا في العامين الماضيين إلى التركيز على عناصر الابتكار والاستدامة والموارد البشرية .

وذلك من خلال تسريع إيجاد وتبني الكثير من الحلول الرقمية والتقنية الأمر الذي دفع شركات ومؤسسات القطاع السياحي إلى الاهتمام والتركيز بشكل أكبر على الابتكار وعلى استدامة المنتجات والمشروعات السياحية في مواجهة مختلف الظروف بالإضافة إلى التركيز على المواهب المُجيدة والموارد البشرية القادرة على الإدارة التي تتسم بالكفاءة وتقديم الإضافة الحقيقية لمؤسسات ومنشآت قطاع السفر والسياحة كما ستركز فعاليات دورة هذا العام من سوق السفر العربي على استقطاب الأسواق السياحية الصاعدة المصدرة للحركة السياحية إلى مختلف وجهات الشرق الأوسط.

ووفقاً لأحدث التقارير المتخصصة التي نشرتها شبكة بي إن سي فإنه من المتوقع أن يتم ترسية عقود فندقية بقيمة 4.5 مليارات دولار أمريكي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري 2022 وهو ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 16%، كما أظهرت البيانات الإحصائية التي أعلنتها شركة إس تي آر المتخصصة بأن هنالك أكثر من 169 ألف غرفة قيد الإنشاء حالياً في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وسينال قطاع الطيران في الشرق الأوسط الحصة الأعلى في معرض سوق السفر العربي بدبي كما صرحت دانييل كورتيس مديرة المعرض، حيث ستعقد فعاليات وجلسات وندوات متخصصة أبرزها فعالية «الخطوط الجوية تتطور من أجل المستقبل:

اسمع من قادة الصناعة»، والتي سيتم خلالها تسليط الضوء على التحديات الناجمة عن تفشي جائحة كورونا وما هو مستقبل صناعة السفر والسياحة وأبرز مراحل التعافي التدريجية في هذا الإطار.

جدير بالذكر أن فعاليات معرض سوق السفر العربي بدبي 2022 ستتوزع على نسختين واحدة حضورية في قاعات مركز دبي التجاري العالمي وتقام خلال الفترة من 9 إلى 12 مايو الجاري، والنسخة الأخرى افتراضية يتم بثها والتفاعل معها عبر المنصات الرقمية وتنطلق مباشرة في الأسبوع التالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز