«سياحة 365» تستعرض مزايا السياحة الترفيهية في أبوظبي بسوق السفر العربي

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت سياحة 365، شركة التنمية السياحية المملوكة من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، عن مشاركتها هذا العام في سوق السفر العربي، بهدف استعراض مزايا قطاع السياحة الترفيهية في أبوظبي.

وتسلّط الشركة خلال الفعالية، الضوء على شراكتها الاستراتيجية مع دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، والاتحاد للعطلات، كما تحتفي بمرور حوالي العام على انطلاقها في أواخر شهر يونيو من العام الماضي.

نمو مستدام

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أدنيك: «نعمل على الارتقاء بقطاع السياحة في أبوظبي، خلال فصل الصيف، وعلى مدار العام القادم، من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والاتحاد للعطلات. وتُعد الشركة، التي انطلقت بداية النصف الثاني من عام 2021، جزءاً من استراتيجية أدنيك لتطوير قطاع السياحة الترفيهية في أبوظبي.

ونتطلّع قدماً إلى تعزيز مكانة أبوظبي، كإحدى وجهات السياحة الرائدة على مستوى العالم، بالاعتماد على تقنيات السفر المتطورة، وسهولة الوصول، إضافة إلى توفير عروض فريدة للمسافرين من مختلف أنحاء العالم. كما تسرّنا المساهمة في تحقيق النمو المستدام لقطاع السياحة في العاصمة الإماراتية، وتسعى إلى استقطاب المسافرين لأغراض العمل والترفيه، على حد سواء، بهدف إحداث تأثير اقتصادي واجتماعي إيجابي في أبوظبي».

من جهته، قال صالح محمد الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي: «تشكل مذكرة التفاهم خطوة إيجابية لقطاع السياحة في أبوظبي، وتسهم في تعزيز مكانة العاصمة الرائدة في مجال الابتكار السياحي على الساحة الدولية.

ونثق بأن هذه الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب تجاربنا السياحية والثقافية المتنوعة، ستمنحنا دفعة قوية لتحفيز الزوار على استكشاف أبوظبي، وفق اهتماماتهم وتطلعاتهم الشخصية، بالتزامن مع تسليط الضوء على وجهتنا في الأسواق العالمية، وإتاحة المجال أمام أعداد أكبر من الزوار، للاستمتاع بعروضها ومعالمها الاستثنائية».

أبرز المزايا

وقالت رولا جوني، المديرة التنفيذية لشركة سياحة 365: «تسعدنا المشاركة في سوق السفر العربي، بالتزامن مع مرور عام على الإطلاق الناجح لعمليات الشركة، التي تهدف إلى تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة في قطاع السياحة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، من خلال استعراض أبرز مزايا الإمارة.

وستواصل سياحة 365، مساعيها الرامية إلى النهوض بقطاع السياحة في أبوظبي، إلى جانب توفير أفضل حلول السفر المبتكرة، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والاتحاد للعطلات».

وتكشف سياحة 365، خلال فعاليات المعرض عن تفاصيل شراكتها مع الاتحاد للعطلات، والتي من شأنها الارتقاء بدورها من منصة سفر مخصصة للسوق المحلي، إلى مشغل متكامل لمختلف الرحلات الإقليمية والدولية. وتتيح هذه الخطوة للشركة، تزويد وكالات السفر التقليدية والإلكترونية، بعروض العطلات الخاصة بشبكة الاتحاد.

وذلك في العديد من الأسواق الرئيسة، مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وسويسرا وإيطاليا وهولندا والنمسا وروسيا. كما ستعمل الاتحاد للعطلات، كمشغل رحلات خاص بالشركات، بالتعاون مع شركات التجزئة، ووكالات السفر الإلكترونية، لتنشيط حركة السياحة، واستقطاب المزيد من المسافرين إلى أبوظبي والإمارات.

وتشارك سياحة 365، في سوق السفر العربي 2022، بين 9 و12 مايو، ضمن المنصتين ME2310 وME2350، التابعتين لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، إلى جانب مشاركتها ضمن منصة ME2210، التابعة للاتحاد للعطلات، والاتحاد للطيران، حيث تقدم للزوار عدة جوائز مميزة لرحلات العطلات.

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