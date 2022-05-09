أحمد بن سعيد يطلع على تجربة الدرجة السياحية الممتازة لطيران الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت طيران الإمارات، الناقل الرسمي لمعرض سوق السفر العربي، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في جناحها في الافتتاح الرسمي لأكبر حدث تجاري للسفر والسياحة في المنطقة.

وكان في استقبال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، يرافقه هلال المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية بطيران الإمارات، الذي قدم لسموه شرحاً وافياً عن تجربة الدرجة السياحية الممتازة الكاملة، التي كشفت الناقلة النقاب عنها أول مرة في اليوم الأول لمعرض سوق السفر العربي، مع جميع وسائل الراحة المتميّزة التي ستوفرها للعملاء من 1 أغسطس المقبل.

ويوفر مقعد الدرجة السياحية الممتازة الجلدي الفاخر، المعروض في جناح طيران الإمارات (ME3310 في القاعة 3)، مزيداً من الراحة مع حيز واسع لتمديد الساقين، ووضع استلقاء مريح، كما يتضمن مجموعة من اللمسات المدروسة، تعززها لمسات رفاهية، مثل البطانيات الناعمة الجديدة وأطقم الراحة المستدامة، بالإضافة إلى تجربة تناول الطعام المتميّزة.

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