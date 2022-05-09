طيران الإمارات تطلق تجربة «السياحية الممتازة» كاملةً في «سوق السفر»

المصدر: دبي- البيان

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كشفت طيران الإمارات، النقاب عن منتج درجتها السياحية الممتازة الجديدة بالكامل، في الأجواء وعلى الأرض، وأعلنت عن فتح هذه المقصورة للبيع، اعتباراً من 1 يونيو 2022.

وبذلك تصبح طيران الإمارات، أول ناقلة في المنطقة توفر لعملائها مقصورة الدرجة السياحية الممتازة.

وتتضمن درجة المقصورة الجديدة، مقاعد فاخرة، ومساحة أكبر لتمديد الساقين، وخدمة تضاهي درجة الأعمال، على العديد من الناقلات الأخرى، وسوف تتوفر أمام عملاء طيران الإمارات المسافرين على الرحلات التي تخدمها طائرات A380، إلى لندن وباريس وسيدني، اعتباراً من 1 أغسطس، وكرايستشيرش اعتباراً من ديسمبر المقبل.

وقال السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات: «ستكون درجة طيران الإمارات السياحية الممتازة، متميزة في فئتها، مثلما هو الحال في كل ما نقوم به، مع إيلاء اهتمام دقيق لمختلف جوانب تجربة العملاء. وسوف يحصل العملاء الذين يتحولون من الدرجة السياحية على قيمة عالية».

وأضاف السير كلارك قائلاً: «لقيت مقاعد الدرجة السياحية الممتازة، منذ قدمناها لأول مرة في يناير 2021، استجابة هائلة، وطلباً كبيراً. لدينا حالياً ست طائرات A380 مجهزة بهذه المقصورة، ما يحد من انتشارنا الأولي، لكننا نعتزم تقديم هذه التجربة إلى العديد من الأسواق الأخرى عبر شبكتنا.

وفي شهر نوفمبر من هذا العام، سوف نبدأ برنامجنا التحديثي لتركيب مقصورة الدرجة السياحية الممتازة على 67 طائرة A380، و53 طائرة بوينغ 777. ومع انتهاء البرنامج، الذي يتضمن استثماراً كبيراً، لضمان استمرار حصول عملائنا على أفضل تجربة في الأجواء، سيصبح لدينا 126 طائرة مزودة بهذا المنتج المتميّز، بالإضافة إلى أحدث التصاميم الداخلية في المقصورات الأخرى».

وتعد درجة طيران الإمارات السياحية الممتازة، فئة قائمة بذاتها، وتقدم تجربة متميّزة لا مثيل لها في الصناعة.

تجربة خاصة في المطار: يحظى عملاء الدرجة السياحية الممتازة بمنطقة مخصصة لإنجاز إجراءات السفر في مطار دبي الدولي، أو استخدام أحد أكشاك الخدمة الذاتية العديدة المريحة، لتجنب طوابير الانتظار.

مقاعد فاخرة

سوف يلاحظ العملاء، فور صعودهم إلى الطائرة، الرفاهية والهدوء في مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، التي تتميز بلمسات خشبية أنيقة، مشابهة لدرجة الأعمال. وقد صُمّمت المقاعد لتوفير الراحة والدعم المثاليين، مع مساند رأس قابلة للتعديل في 6 أوضاع.

ويتميز المقعد الجلدي ذو اللون الكريمي، بامتداد واسع، يصل إلى 40 بوصة، وعرض 19.5 بوصة، وقابلية انحناء 8 بوصات، في وضع المهد المريح، مع مساحة رحبة لتمديد الساقين. ويتضمّن مسنداً للساقين ومسنداً للقدمين، ما يوفر مزيداً من الراحة، بالإضافة إلى العديد من اللمسات الأخرى المدروسة، مثل نقاط الشحن التي يمكن الوصول إليها بسهولة، وطاولة جانبية للمشروبات.

تجربة الطعام

تتضمن عناصر مستوحاة من درجة الأعمال، حيث يُقدم للعملاء مشروباً ترحيبياً في كؤوس زجاجية. وتتضمن الوجبة تشكيلة مختارة من الأطباق المحضّرة من مكونات موسمية، تقدم بأوانٍ خزفية، مع أدوات مائدة معدنية ملفوفة بمنديل من الكتان، وتشكيلة من المشروبات والشوكولاتة.

ترفيه جوي لا يضاهى: يحتوي كل مقعد على شاشة قياس 13.3 بوصة، تعد من بين الأكبر في فئتها، للاستمتاع بمجموعة لا مثيل لها، تصل إلى 5000 قناة، تعرض الأفلام والموسيقى والمسلسلات التلفزيونية، وآخر الأخبار والمحتويات الأخرى، عبر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز عالمية.

وتقع مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، على طائرات الإمارات A380، بتقسيم الأربع درجات، في مقدم الدور الرئيس (الأرضي)، وتضم 56 مقعداً، بتوزيع 2-4-2. أما على طائرات الإمارات البوينغ 777، فسوف يجري تركيب ما يصل إلى 24 مقعداً في مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، التي تقع بين درجة الأعمال والسياحية.

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