«تومورو لاند» يفتتح منتجع «تيرا سوليس» الصحراوي الفاخر في دبي سبتمبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

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من المقرر أن يفتتح تومورو لاند، أحد أشهر المهرجانات الموسيقية في العالم، تيرا سوليس، الوجهة الصحراوية الفريدة والجديدة تماماً في دبي.

يقع منتجع تيرا سوليس الصحراوي الفاخر، بين الكثبان الرملية العربية، والمستوحاة من أجمل الأبراج النجمية، وسيتم افتتاح وجهة تيراسوليس في شهر سبتمبر المقبل، في «دبي لاند، منطقة اليفرة»، للترحيب بالناس من جميع أنحاء العالم، في واحة سحرية من الاسترخاء في الصحراء العربية، حيث سيتم تشجيع الضيوف واستقطابهم للاحتفال بالحياة، بجانب حمام السباحة المميز خلال النهار، والتحديق بالنجوم في أحلامهم في الليل.

يضم منتجع تيرا سوليس، مجموعة من ثلاث خيارات في أجنحة إقامة مذهلة، تم تسميتها جميعها بأسماء النجوم وزخات النيازك والأبراج، حيث ستوفر خيام بولاريس المذهلة، ونزل بيرسايد الرائعة، ونزل مسبح أوريون المذهلة، إقامة فريدة من نوعها على الكثبان العربية، كما سيتمكن الضيوف أيضاً، من الوصول إلى حمام السباحة المميز والخلاب في قلب الوجهة، وبعض عناصر تومورو لاند الأكثر شهرة: مطعم وصالة للشيشة.

وقال نيكولاس فاندنابيل، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنتجع تيرا سوليس: «يعد منتجع تيرا سوليس، كوجهة صحراوية فريدة من نوعها، بعيداً عن كل الضوضاء، وهو مستوحى من سحر تومورو لاند، وأجمل مجموعات النجوم، حيث يمكنك الاستيقاظ من ليلة تحت النجوم، والعيش على إيقاع الشمس، كما سيحظى الضيوف بفرصة الانغماس في عالم لا يُنسى من العجائب، مع أفضل وأجمل أنواع الموسيقى، ومشهد حمام السباحة النابض بالحياة والاسترخاء، والأذواق والروائح الرائعة، وتجربة فريدة من نوعها في الكثبان الرملية العربية، أثناء الاسترخاء بأناقة تحت أشعة شمس دبي الجميلة.

تمتد الواحة الصحراوية الشرقية الأنيقة، على مساحة 371.000 متر مربع، حيث سيجمع منتجع تيراسوليس، بين الموسيقى الرائعة والترفيه، وأجواء الحفلات الممتعة، والأطعمة والمشروبات الاستثنائية، في وجهة واحدة منعشة ومفعمة بالحيوية، كما سيتم تشجيع الضيوف على استكشاف المناظر الطبيعية الصحراوية الشاسعة في منتجع تيرا سوليس.

استيقظ من ليلة تحت النجوم

يمكن للضيوف بدء يومهم في منتجع تيرا سوليس، بهدوء، والاستمتاع بإفطار شهي، ضمن أجواء مريحة في الفناء الخاص بهم، أو المطعم الموجود بجانب حمام السباحة.

يعد منتجع تيرا سوليس، موطناً للعديد من خيارات التألق الرائعة، بما في ذلك 48 خيمة بولاريس الجرس الفسيحة والفاخرة، والمزينة بشكل جميل، و20 نزلاً من طراز بيرسايد، تجمع بين الراحة المطلقة والأناقة.

كما يوجد أيضاً 6 نزل جميلة بمسبح أوريون، يضم كل منها مسبحاً خاصاً وكاباناً وتراساً خارجياً خاصاً كبيراً، وتعتبر نزل المسبح من أكثر الأماكن تميزاً ولفتاً للنظر، حيث تقع في موقع مركزي بالقرب من المسبح، مع إطلالات خلابة على الوجهة بكاملها، ما يوفر للضيوف تجربة فريدة من نوعها حقاً.

تجارب غذاء استثنائية

سيقدم منتجع تيرا سوليس أيضاً طعاماً رائعاً جاهزاً لإبهار الضيوف، بتجارب غداء وعشاء رائعة، سواء في الداخل، أو بجانب المسبح. حيث يقدم مطعم ميسا MESA المستوحى من مطبخ «مذاقات العالم» في تومورو لاند، نكهات نموذجية ولذيذة من جميع أنحاء العالم.

سيستمتع الضيوف بمجموعة واسعة من المشروبات والكوكتيلات المميزة، والذي يقع في موقع مركزي بالقرب من المسبح، وفي صالة Sala للشيشة، حيث سيتمكنون أيضاً من تجربة جنون مهرجان تومورو لاند الحقيقي، من خلال مجموعة من الفعاليات الحصرية، التي سيتم تنظيمها في منتجع تيرا سوليس.

سيتم افتتاح منتجع تيرا سوليس في «دبي لاند، منطقة اليفرة»، على بعد 30 دقيقة من مطار دبي، و25 دقيقة من برج خليفة، و35 دقيقة من ذا بالم (النخلة).

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