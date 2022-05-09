الاتحاد للطيران تكشف عن تجربة سفر بأدوات وفق أعلى معايير الاستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن مفروشاتها الجديدة في مقصورات الدرجة السياحية وأدوات المائدة المصممة وفق أعلى معايير الاستدامة بهدف تحسين تجربة الضيف في المقام الأول، ومن المقرر إطلاقها في الربع الأخير من العام الجاري. وجاء الإعلان مع افتتاح معرض سوق السفر العربي، الحدث التجاري المهم لقطاع السياحة والسفر، والذي يُقام في دبي هذا الأسبوع.

وستجري الشركة تحسينات واسعة على تجربة الدرجة السياحية لديها من خلال تحديث المفروشات الناعمة لكافة المقصورات، ويشمل ذلك توفير وسائد أكبر بنسبة 35 بالمئة ومفارش قطنية بعدد خيوط 200 في البوصة الواحدة تم تصميمها محليًا في الإمارات العربية المتحدة. تتممها أغطية مصنّعة من البلاستيك المدار مع الحفاظ على النعومة الفائقة، لمزيد من الراحة على كافة الرحلات.

وأكثر ما يميّز تجربة تناول الطعام الجديدة على متن الدرجة السياحية هي أدوات المائدة القابلة للتدوير والمصنّعة من مواد بلاستيكية عالية الجودة، بعدما تم التخلص من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. وتدخل صينية التقديم والأطباق وأغطية الطعام في إطار حلقة إعادة تدوير مغلقة ومنتظمة. ما يعني أنه مع نهاية العمر الافتراضي للمنتجات سيتم جمعها وتنظيفها ومن ثم سحقها لإعادة تدويرها وصناعة منتجات جديدة بديلة.

توفّر الاتحاد للطيران أيضًا أدوات مائدة من الستانلس ستيل في مقصوراتها السياحية، لترقية التجربة والحد من البلاستيك المستخدم لمرة واحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للطيران التزمت بإزالة 80 بالمئة من البلاستيك المستخدم لمرة واحدة بحلول نهاية العام 2022، وتأتي تلك الإضافة لتؤكد مساعي الشركة لتلبية أهداف الاستدامة. كما تقوم الاتحاد، حيث أمكن، بالتحوّل لاستخدام المنتجات المحلية الأمر الذي يساعد على الحد من الآثار البيئية الناجمة عن عملياتها.

في هذا الخصوص، تحدّث تيري دالي، المدير التنفيذي لشؤون تجارب الضيوف والعلامة والتسويق، قائلاً: «تحتل الاتحاد للطيران موقع الريادة عندما يأتي الحديث عن الاستدامة في القطاع. ففي أعقاب بحث معمق وتطورات على صعيد رحلاتنا الصديقة للبيئة خلال السنوات الماضية، نفخر اليوم بالكشف عن الخطوة الأولى .

ضمن سلسلة من التحسينات على تجربة السفر الخاصة بالدرجة السياحية لدينا. مع العلم أن التزامنا تجاه الاستدامة لا يمكن أن يتهاون مع الجودة العالية للمنتجات والدراسة المتعمقة قبل إطلاق تلك التجربة، ومن شأن تلك المنتجات الجديدة المبتكرة أن تعزز من العرض الذي نقدمه لضيوفنا. إننا نتطلع لتوفير تلك التجربة الجديدة على امتداد أسطول طائراتنا في وقت لاحق من العام الجاري».

وتشتهر مقصورات الدرجة السياحية في الاتحاد للطيران بمقاعدها الواسعة التي تحمل مساند الرأس الجانبية المتفردة والتي تمنح المسافر تجربة سفر مريحة وهادئة. كما توفّر الشركة عرض المقعد الرحب الذي يتيح مساحة إضافية للأقدام تصل إلى أربع إنشات لكل ضيف يختار مثل هذه الترقية. بالإضافة إلى ذلك يمكن لضيوف الاتحاد اختيار عرض المقعد المجاور الشاغر في الدرجة السياحية برسم إضافي، ليحصل على خصوصية أكبر ومزيد من الراحة.

ويأتي الكشف عن تجربة السفر الجديدة في ضوء عام حافل، أطلقت خلاله الشركة تجربة النجوم الصغار الجديدة التي تحمل طابع عالم وارنر براذرز أبوظبي، على امتداد أسطول رحلاتها وكان ذلك في شهر فبراير الماضي. تبعه الكشف عن طائرة الشركة الجديدة إيرباص A350-1000 التي دخلت الخدمة في شهر مارس الفائت، وتُعدّ الأولى من بين خمس طائرات أخرى من ذات الطراز تنضم لأسطول الشركة القائم. وتحمل الطائرة الجديدة تصميم مقصورات السفر الداخلي الجديد، ويضم المقاعد المتطورة في الدرجة السياحية ودرجة الأعمال.

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