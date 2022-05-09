إكسبيرينس هب تستعرض أبرز أنشطة جزيرة ياس بسوق السفر العربي 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت إكسبيرينس هب، الشركة المسؤولة عن العمليات التجارية والترويجية لجزيرة ياس وجزيرة السعديات في أبوظبي والتابعة لشركة ميرال، عن مشاركتها بدورة عام 2022 من معرض سوق السفر العربي لاستعراض أبرز العروض والأنشطة التي تقدمها جزيرة ياس الحائزة على جوائز.

وقال ليام فيندلي، الرئيس التنفيذي لدى إكسبرينس هب: «يسعدنا المشاركة في دورة هذا العام من سوق السفر العربي، الذي يتيح لنا الاجتماع مع رواد قطاع السياحة والسفر ومشاركة أحدث عروض جزيرة ياس وآخر مستجداتها».

وأعلنت الجزيرة في سياق جهودها التسويقية تعيين الممثل والنجم الكوميدي الشهير عالمياً كيفن هارت بمنصب سفير لشؤون الجزيرة من خلال إطلاق فيديو ترويجي على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. ويسلط كيفن في منصبه الجديد الضوء على عروض الوجهة السياحية المفعمة بالفعاليات، بدءاً من المدن الترفيهية الحائزة على جوائز، ووصولاً إلى تجارب التسوق والغولف وغيرهما بأسلوب ترفيهي.

وتأتي مشاركة الجزيرة في المعرض تعزيزاً لجهودها بترسيخ مكانتها كوجهة سياحية يجب زيارتها، بالتزامن مع استعداداتها لصيف حافل، حيث تتيح منصة جزيرة ياس لزوار المعرض فرصة التعرّف إلى وجهاتها المتنوعة من مدن ترفيهية ومعالم حائزة على جوائز، بما فيها عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، وحلبة مرسى ياس، وملعب ياس لينكس للغولف، والاتحاد أرينا.

بالإضافة إلى فنادقها العشرة الفاخرة، والتي تتضمن فندق دبليو أبوظبي جزيرة ياس، وفنادق هيلتون الثلاثة، فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس وفندق وارنر براذرز أبوظبي وفندق دبل تري هيلتون أبوظبي رزيدينسز جزيرة ياس، فضلاً عن فنادق ياس بلازا والتي تضم كراون بلازا جزيرة ياس أبوظبي، وجزيرة ياس روتانا، وسنترو جزيرة ياس باي روتانا، وراديسون بلو أبوظبي جزيرة ياس، وبارك إن راديسون جزيرة ياس، وستايبريدج سويتس أبوظبي جزيرة ياس.

كما شهد المعرض إطلاق جزيرة ياس الباقات الصيفية «الدخول مجاني للأطفال»، وقامت إكسبيرينس هب بالتعاون مع كابيتال إكسبيرينس من خلال تجارب مميزة أبرزها مغامرات السفاري الصحراوية وجولات زيارة معالم دبي وأبوظبي والرحلات البحرية على متن قوارب الداو، والتي يتخللها جولات سياحية وتجارب مأكولات فاخرة وغيرها.

ويمكن لزوار معرض سوق السفر العربي الراغبين بزيارة جزيرة ياس التوجه إلى المنصتين ME2310 وME2350 التابعتين لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

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