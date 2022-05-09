10 وجهات فريدة تنضم لشبكة فلاي دبي خلال الصيف

المصدر: البيان

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أعلنت فلاي دبي أنها ستسير رحلات إلى عشر وجهات فريدة اعتباراً من 23 يونيو.

ويشمل ذلك استئناف رحلاتها إلى الوجهات الصيفية الموسمية ذات الشعبية العالية بين المسافرين مثل بودروم وميكونوس وسانتوريني وتيفات.

ومنذ بداية عام 2022، أطلقت فلاي دبي رحلات إلى ست وجهات جديدة شملت العلا أحدث وجهاتها في المملكة العربية السعودية، وكذلك استئناف الرحلات إلى محطتها الثانية في اسطنبول وهو مطار صبيحة كوكجن. كما نمت شبكة الناقلة إلى 100 وجهة مع بدء الرحلات إلى عشر وجهات إضافية وخاصة الوجهات الصيفية الموسمية.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: “يسعدنا أن نرى شبكتنا تصل إلى آفاق جديدة مع انضمام المزيد من الوجهات هذا الصيف. لقد رأينا خلال السنوات القليلة الماضية اهمية وقيمة هذه الوجهات الموسمية لتلبية الطلب المتزايد على السفر. لقد مكّننا نموذج أعمالنا القوي وأسطولنا المتنامي من توفير المزيد من خيارات السفر لركابنا بالإضافة إلى زيادة السعة على الوجهات الحالية بما في ذلك بودابست وجزر المالديف وزنجبار. نتطلع إلى بدء عملياتنا إلى هذه الوجهات الجميلة ، والتي ستحظى بشعبية كبيرة بين المسافرين من دولة الامارات ومن جميع أنحاء شبكتنا ".

قامت فلاي دبي بتوسيع شبكتها في وسط وشرق أوروبا خلال السنوات الماضية إلى أكثر من عشرين وجهة تشمل وجهات شعبية مثل بلغراد وبودابست وليوبليانا وبراغ ونابولي وسراييفو وسالزبورغ ووارسو. خلال فصل الصيف، ستنمو شبكة الناقلة في أوروبا بشكل أكبر مع بدء الرحلات إلى دوبروفنيك وميكونوس وبيزا وسانتوريني وتيفات وغيرها.

وتعليقًا على إطلاق الرحلات، قال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "لقد شهدنا طلبًا متزايدًا من الوجهات التي نعمل إليها في أوروبا، الأمر الذي مكننا من إضافة المزيد من الرحلات على وجهات المعتادة مثل بودابست وكاتانيا وسالزبورغ. سنبقى ملتزمين بربط المزيد من الأسواق غير المخدومة بدولة الإمارات وتوفير تجربة سفر موثوقة ومريحة لركابنا. الخدمات والمنتجات المتطورة على متن مقصورة الطائرة في اسطولنا والذي يتميز بمقاعد ذات أسرة مسطحة في درجة الأعمال ومقعد أكثر راحة في الدرجة السياحية ، يعني أن المزيد من الناس سيستمتعون بالقيمة الكبيرة التي نقدمها لهذه الوجهات السياحية الأكثر جاذبية في المنطقة هذا الصيف".

منذ إطلاقها في عام 2018 ، أصبحت البوابة الإلكترونية للعطلات من فلاي دبي متجرًا شاملاً للعملاء لتصفح وحجز باقات عطلاتهم بما في ذلك رحلات الطيران والفنادق مع خيار الخدمات الاضافية والباقات المتكاملة. تقدم عطلات فلاي دبي الآن باقات بأسعار معقولة من 50 سوقًا عبر شبكة فلاي دبي وأكثر من 10000 فندق يمكن للعملاء الاختيار من بينها. سيتمكن ركاب فلاي دبي من الاستفادة من باقات عطلات فلاي دبي التنافسية لخطط سفرهم الصيفية القادمة.

تفاصيل الرحلات للوجهات العشر التي ستبدأ رحلاتها في 23 يونيو 2022.

عدد الرحلات تاريخ الرحلات الدولة الوجهة رمز المطار

4 رحلات اسبوعيا 23 يونيو-16 سبتمبر جورجيا باتومي BUS 1

3 رحلات اسبوعيا 23 يونيو-17 سبتمبر تركيا بودروم BJV 2

4 رحلات اسبوعيا 23 يونيو-02 اكتوبر كرواتيا دوبروفنيك DBV 3

3 رحلات اسبوعيا 23 يونيو-11 سبتمبر تركيا طرابزون TZX 4

3 رحلات اسبوعيا 24 يونيو ايطاليا كاتانيا CTA 5

3 رحلات اسبوعيا 24 يونيو ايطاليا بيزا PSA 6

3 رحلات اسبوعيا 24 يونيو-18 سبتمبر اليونان ميكونوس JMK 7

3 رحلات اسبوعيا 24 يونيو-18 سبتمبر اليونان سانتوريني JTR 8

رحلتان اسبوعيا 24 يونيو-16 سبتمبر الجبل الاسود تيفات TIV 9

3 رحلات اسبوعيا 26 يونيو-14 سبتمبر تركيا ازمير ADB 10

للحصول على برنامج الرحلات كاملا يرجى زيارة: https://www.flydubai.com/en/plan/timetable

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يمكن حجز الرحلات من موقع فلاي دبي الإلكتروني (flydubai.com) أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو مركز الاتصال في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45, أو من متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر.

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