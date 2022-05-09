الهند أكبر مصدّر للسياح لدبي بـ910 آلاف في 2021

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف معرض سوق السفر العربي 2022، مجموعة من العارضين البارزين من الهند، بما في ذلك « الهند للسياحة» و«مجلس السياحة في ولاية ماديا براديش» و«لو باساج إلى الهند للسياحة والسفر» و« أي تي سي للفنادق» و«حلول فورفوتيك» و«برمجيات كيو تيك»من بين العديد من العارضين الآخرين.حيث سيكون قطاع السياحة في الهند، محوراً رئيساً للوفود والعارضين والحضور في سوق السفر العربي هذا العام، في الوقت الذي تحتفظ فيه الهند بصدارتها كأكبر سوق مصدر في دبي، وتُظهر البيانات الواردة من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن الهند قد احتلت المرتبة الأولى في قائمة الأسواق المصدرة لإمارة دبي لعام 2021، حيث بلغ عدد زوارها 910.000 سائح، كما شهدت طلبات البحث عن الرحلات قصيرة المدى لوجهات تشمل كلاً من: أبوظبي ودبي ومصر، زيادة ملحوظة بنسبة 30 % بين السياح الهنود، وفقاً لتوماس كوك (الهند). وشهد عدد السائحين الوافدين المسافرين من الهند إلى الإمارات زيادة بنسبة 50% مؤخرًا، حيث قامت وكالة إف إس جلوبال بإصدار 40 ألف تأشيرة سفر.

ويتوقع أن تستوعب صناعة السفر في الهند 29 مليون رحلة خارجية سنوياً، بحلول 2025.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز